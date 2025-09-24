Se presentaron los Juegos Regionales Neuquinos 2025

La secretaría de Deportes, Cultura y Gestión Ciudadana realizó este martes en el estadio Ruca Che la presentación oficial de los Juegos Regionales Neuquinos 2025, un programa a cargo de la subsecretaría de Deportes que se articula junto a los municipios. La iniciativa busca promover la inclusión, la igualdad de oportunidades y el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes a través de la práctica deportiva.

Durante el acto, el gobernador Rolando Figueroa remarcó las políticas públicas diseñadas por el Ejecutivo provincial para la promoción del deporte y advirtió que “los neuquinos hemos trazado una forma de vida y esa forma de vida también se palpa en el deporte”.

En ese sentido mencionó “los gimnasios que estamos inaugurando en distintos lugares y que estamos empezando en otros lugares, las piletas de natación que estamos reparando, después haber estado abandonadas, al igual que este gimnasio, no sucede en todos los lugares. Sucede en Neuquén con los fondos de los neuquinos, con el trabajo de los neuquinos y con el deseo de los neuquinos de ser una provincia mejor. Estoy convencido que entre de todos y seguimos trabajando juntos, lo vamos a lograr”.

El acto fue acompañado por la secretaria de Deportes, Cultura y Gestión Ciudadana, María Fernanda Villone, referentes deportivos y autoridades de distintas localidades.

Cabe mencionar que los 57 intendentes y presidentes de comisiones de fomento de la provincia, adhirieron a la propuesta. En ese contexto Villone aseguró que “estos juegos han venido a movilizar a toda la provincia” y explicó que es un programa “diseñado para promover en todo el territorio y fomentar la práctica deportiva”.

Luego resaltó el impulso que realiza la gestión provincial al deporte y detalló que “la inversión tanto para los juegos en los municipios de primera, segunda y tercera categoría, y para comisiones de fomento, es un total de 500 millones de pesos que se ha destinado para para que tengan todo, indumentaria, material deportivo, viajes. Todo lo que tengan que tener”. Finalmente se dirigió a los deportistas, a quienes les manifestó que “en cada movimiento, en cada pase y en cada salto se construye algo más que un torneo, se construye neuquinidad”.

el lanzamiento se hizo en el Ruca Che con autoridades municipales y provinciales

Los Juegos Regionales Neuquinos están dirigidos a niños, niñas y adolescentes de 12 a 16 años que pertenezcan a establecimientos educativos, ONGs, representaciones municipales, escuelas deportivas, clubes barriales, etc. (no podrán participar deportistas federados a nivel provincial y nacional). Participarán en disciplinas como básquet, fútbol 11, futsal, vóley y tenis de mesa en las ramas masculina y femenina.

Se estima que el programa beneficiará de forma directa a más de 4.000 deportistas y alcanzará de manera indirecta a cerca de 20.000 participantes en toda la provincia, sumando además el acompañamiento de familias, clubes y escuelas.

Se desarrollarán bajo el diseño del Plan de Regionalización impulsado por el Gobierno provincial, con el objetivo de descentralizar las competencias deportivas, garantizar el acceso equitativo y potenciar la identidad cultural y deportiva en cada región. El programa contempla tres instancias de competencia: etapa local, etapa regional y final provincial, que se disputará a fines de 2025.

Con este lanzamiento, el Gobierno del Neuquén reafirma su compromiso con el deporte como herramienta de integración social, salud y desarrollo humano, fortaleciendo la participación comunitaria y proyectando nuevos talentos para el futuro.