A pesar del gran logro que significó para Lanús alcanzar las semifinales eliminando a Fluminense en el Estadio Maracaná, la noche no completamente feliz: los incidentes entre hinchas del Granate y la policía brasileña opacaron la jornada en Río de Janeiro. El partido se vio abruptamente interrumpido y tuvo una demora de 36 minutos antes de reiniciarse el complemento. Más tarde, se viralizaron videos en redes sociales mostrando el castigo policial para con los simpatizantes argentinos.

En un episodio más de la represión policial cuando los hinchas de equipos de nuestro país visitan Brasil, la policía local empezó con palazos, incluso contra espectadores que intentaban evitar el conflicto o huir de los disturbios. Según medios brasileños, la intervención de las fuerzas se habría dado por un intento de robo por parte de un grupo de hinchas de Lanús en la zona de venta de alimentos y bebidas. No obstante, el conflicto escaló y se vieron escenas muy violentas, con varios seguidores golpeados y heridos.

Los propios futbolistas del Granate se acercaron a la tribuna para verificar la situación de sus familiares e intentar hacer lo posible para que se calmara la situación. Mientras, el árbitro venezolano Jesús Valenzuela dialogaba con los capitanes de ambos equipos para decidir cómo continuar hasta que, tras la intervención del jefe de seguridad de Lanús y de CONMEBOL, el encuentro tuvo las garantías para ser reanudado.

Los futbolistas de Lanús, preocupados por lo ocurrido en el entretiempo.

Qué dijo Pellegrino

El entrenador de Lanús habló en conferencia y relató la tensión vivida por los incidentes: “Primero fue un poco de desconcierto, miedo, porque los chicos tenían familiares en medio de la hinchada. Estaban todos muy preocupados por eso", contó, y añadió que el retraso en el comienzo del partido se debió a que los futbolistas querían asegurarse de que la situación se había calmado: "Queríamos tener certeza de que nuestra gente esté bien, eso nos hizo demorar. Cuando hay acciones violentas que el jugador no puede controlar… somos seres emocionales, no podemos jugar tranquilos sisabemos que nuestra familia está sufriendo en algún aspecto".