Con el objetivo de un mercado de pases que ilusione de cara al 2026, Independiente puso a Alexis Cuello como su principal objetivo para la delantera. El delantero de San Lorenzo, una de las figuras del Ciclón en el último semestre, es seguido de cerca por Gustavo Quinteros, el entrenador del Rojo, que lo puso entre sus prioridades para reforzar el ataque.

Este interés fue confirmado por Pablo Grindetti, secretario de Comunicación del club de Avellaneda: “Cuello es un jugador que pidió Quinteros. Se está trabajando, pero aún no hay oferta formal”, expresó. Según lo que trascendió en las últimas horas, lo que pide San Lorenzo por el atacante de 25 años está lejos de lo que Independiente puede ofrecer hoy. Si bien Cuello es prioridad para Quinteros, el DT tendría un "plan B" en caso de que las negociaciones no cuadren.

Hay que recordar que la situación de fondo es que Independiente atraviesa una delicada situación financiera, sumado a que no participará en competiciones internacionales en 2026, lo que limita su margen de acción en este mercado. Antes de acelerar por Cuello, la CD debe concretar ventas (Kevin Lomónaco es el principal futbolista a vender) para equilibrar las cuentas.

Por su parte, si bien San Lorenzo pretende mantener a algunos de sus jugadores destacados, su crisis institucional hace que aparezca entre los más observados por su necesidad de vender jugadores. Con Sergio Costantino como presidente provisorio tras la destitución de Marcelo Moretti hace unos días, el Ciclón necesita recaudar para levantar inhibiciones. Con Jhojan Romaña y Gastón Hernández buscados por River y Boca respectivamente, ahora Cuello, autor de cinco tantos en el Torneo Clausura, parece cercano a abandonar Boedo.