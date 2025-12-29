¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 29 de Diciembre
LA TRANQUILIDAD DURÓ POCO

El viento y las altas temperaturas reactivaron el incendio en Junín de los Andes

El fuego que había sido contenido durante la madrugada de este lunes volvió a activarse en la zona de Estancia Chacayal, entre La Rinconada y Junín de los Andes. Brigadistas y Bomberos Voluntarios trabajan intensamente para evitar que las llamas se propaguen.

Por Pablo Montanaro

Periodista y escritor. Jefe de Redacción de Mejor Informado. Conductor de Entretiempo por AM550-24/7 Canal de Noticias.
Lunes, 29 de diciembre de 2025 a las 13:52
El incendio forestal en la Estancia Chacayal, ubicada entre La Rinconada y Junín de los Andes, volvió a reactivarse en las últimas horas luego de haber sido contenido durante la madrugada de este lunes. El ascenso de la temperatura y la presencia de fuertes ráfagas de viento complicaron nuevamente el escenario y obligaron a reforzar el operativo en la zona.

Ante la reaparición de focos activos, se solicitó de manera urgente la intervención de los Bomberos Voluntarios, que despacharon dos unidades para colaborar con las tareas de contención y evitar que el fuego avance hacia sectores sensibles del área afectada.

En el lugar continúan trabajando de forma ininterrumpida los brigadistas del Sistema Provincial de Manejo del Fuego, quienes realizan un esfuerzo extremo para combatir el incendio y mantenerlo bajo control. Las autoridades señalaron que las condiciones climáticas adversas, sumadas a la dificultad de acceso y la abundante vegetación, favorecieron la reactivación del foco ígneo.

A pesar de las complicaciones, los equipos permanecen desplegados en el terreno, redoblando esfuerzos para proteger la zona y minimizar los daños, mientras se mantiene un monitoreo permanente de la evolución del incendio.

Desde los organismos de emergencia reiteraron el llamado a la responsabilidad de la población, recordando que rige la prohibición total de hacer fuego en todo el territorio provincial debido al riesgo extremo de incendios forestales.

