Este lunes, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) fue objeto de un allanamiento en el marco de una investigación judicial que involucra a Elías Piccirillo. El ex esposo de Jésica Cirio, quien actualmente cumple prisión domiciliaria en Banfield, está siendo investigado por presuntas maniobras ilícitas relacionadas con la compra y venta de dólares.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 11, bajo la jurisdicción del juez Sebastián Casanello, ordenó este y otros cinco allanamientos en la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal. Estas medidas forman parte de una causa por "averiguación de delito" que apunta a esclarecer las operaciones sospechosas en las que estaría involucrado Piccirillo.

Los procedimientos están a cargo de la División Investigaciones de Organizaciones Criminales, que tienen la misión de secuestrar dispositivos electrónicos como celulares, notebooks y computadoras, además de toda clase de soportes digitales que puedan contener información relevante para el caso.

Además, las autoridades están autorizadas para incautar documentación específica vinculada a la investigación y cualquier suma de dinero en efectivo que se encuentre en los lugares allanados. La causa se suma a otras investigaciones previas en las que Piccirillo está implicado, incluyendo su arresto domiciliario por un caso donde se le atribuye haber plantado un arma y drogas a Francisco Hauque, a quien le debía cerca de seis millones de dólares.

El operativo de hoy refleja la determinación judicial para avanzar en la investigación de presuntas irregularidades en el mercado cambiario, y pone en evidencia la compleja red de maniobras que se están tratando de desentrañar en torno a la figura de Piccirillo y sus vínculos financieros.