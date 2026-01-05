Cuando parecía todo encaminado para su salida, finalmente Cristian Medina está más cerca de empezar la pretemporada con Estudiantes de La Plata que de una transferencia en los próximos días. Si bien Botafogo parecía llevarse al volante, la ausencia de una oferta formal está dilatando la operación y el jugador comenzaría a entrenar con el campeón del fútbol argentino este miércoles en City Bell cuando su marcha parecía un hecho. Además del Fogão, el surgido en Boca es pretendido por Flamengo y Fluminense.

La razón de la ausencia de una oferta es que Botafogo se encuentra en proceso de levantar una inhibición impuesta por la FIFA. El club de Río de Janeiro, campeón de la Copa Libertadores en 2024, tiene una deuda pendiente con Atlanta United por la transferencia de Thiago Almada y hasta que no solucione el percance económico no podrá reforzarse. Por otra parte, desde la representación de Medina disiparon los rumores de un acuerdo con el jugador y aseguraron que lo más probable es que inicie la pretemporada con Estudiantes, aunque la intención es que se concrete una salida en este mercado.

Medina apunta a una salida tras un buen año con dos títulos en Estudiantes.

Por el lado del Pincha hay dos cuestiones. La primera es que no recibirá dinero por esta transferencia, sino el 25% de plusvalía por venta, ya que el empresario Foster Gillett es quien abonó su cláusula de salida de Boca en su momento. El otro tema es que Medina firmó un contrato de 5 años, pero con un compromiso de un elevado incremento de salario a partir del segundo, cuestión que también pone en jaque una posible continuidad. Mientras tanto, Flamengo y Fluminense monitorean la situación del mediocampista, quien es seguido además por el Leicester City, de la segunda categoría del fútbol inglés.