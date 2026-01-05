En la reciente emisión de MasterChef Celebrity, la atención se centró en la relación entre la modelo Evangelina Anderson y el youtuber Ian Lucas, luego de que sus compañeros del programa insinuaran que hay algo más que una simple amistad entre ellos.

Bajo la supervisión de la conductora Wanda Nara, la pareja intentó esquivar las preguntas cuando se les vio ingresar juntos y ubicarse lado a lado en las estaciones de cocina. Ante esta situación, Nara preguntó directamente: “Apa, ¿esto ya es confirmado?”.

Al principio, otros participantes intentaron proteger a Anderson y Lucas asegurando que “ellos también estaban confirmados”, pero luego sus declaraciones se contradijeron y terminaron exponiendo a la pareja frente a la conductora.

Claudio “Turco” Husaín, ex futbolista y participante, describió la relación con una mezcla de humor y certeza: “Siempre juntos, en una misma isla juntos. Antes de entrar se dicen ‘vamos juntos’. Siempre juntos”. Además, apodó la dupla como “Iangelina”, combinando sus nombres.

Revelan vínculo entre Evangelina Anderson e Ian Lucas en MasterChef Celebrity

Por su parte, Evangelina Anderson minimizó las especulaciones y aclaró: “Somos solo compañeros, nos queremos un montón”. Sin embargo, mostró complicidad al preguntarle a Ian Lucas si, en caso de que el jurado salvara a él, le cedería su lugar en el balcón.

La química entre ambos participantes es evidente y se percibe tanto dentro como fuera de la pantalla, mientras que los comentarios de sus compañeros parecen confirmar que existe más que una simple buena relación entre ellos.