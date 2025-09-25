En el Estadio Uno de La Plata, Estudiantes supera a Flamengo 1 a 0 por el cotejo de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. La ida fue para el equipo brasilero 2-1 y ahora, de local, el Pincha buscará conformar la semifinal argentina ya que es Racing quien espera en la siguiente instancia.

El dueño de casa buscó controlar a un rival de mucha calidad, que cuando soltó los pases a un toque plasmó la enorme jerarquía en todas sus líneas. El Pincha se mantuvo en partido, pero está obligado a ir para adelante porque está en desventaja en la serie.

Conscientes de esas urgencias, los brasileros buscaron siempre hacerse fuertes a partir de la posesión, de lado a lado, sin apuros y cuando lograron poner a los delanteros de frente a la marca buscaron el mano a mano, son peligrosos también en esa faceta.

Las dos más claras de la primera mitad fueron del visitante. La primera muy clara a los 16 que no terminó en gol sólo por el cierre el heroico de Facundo Rodríguez sobre Pedro. Fue el barrida a una jugada perfecta de Flamengo que nació en una recuperación en mitad de cancha y luego desplegó todas sus alas técnicas.

La segunda en un remate de media distancia a los 32. Saúl Ñíguez desde afuera del área provocó la atajada de Fernando Muslera para que la pelota termine dando en el palo y salga al tiro de esquina.

Estudiantes apenas un remate fuerte y cruzado de Santiago Arzamendia a los 31 que el argentino Agustín Rossi controló en dos tiempos, yendo abajo, casi en el centro del arco del Fla.

Pero el valor de seguir en partido tuvo recompensa en el primer minuto de adición, cuando Gastón Benedetti corrió a espaldas de Guido Carrillo. El 9 no llegó a peinar un largo envío al área de Flamengo, pero el lateral siguió corriendo, tomó la pelota de sobre pique y con un fortísimo remate superó a Rossi que estaba parado en el primer palo, pero no llegó a poner las manos para bloquear la pelota.

Acciones del primer tiempo

45+1 Gol de Estudiantes. Benedetti. El lateral izquierdo llega por el segundo palo de un largo envío al área que era para Carrillo, el 9 no llegó a desviar y el joven del Pincha siguió corriendo a sus espaldas, tomó la pelota picando y sacó el potente remate que superó a Rossi en el primer palo.

32 Minutos. Responde Flamengo. Saúl de afuera del área saca un remate que Muslera llega a desviar. Entre su mano y el palo, se salva Estudiantes.

31 Minutos. Buen remate de Arzamendia para Estudiantes. Rossi, seguró abajo, no dio rebote el arquero argentino de Flamengo.

26 Minutos. Amonestado Leo Ortiz por una dura falta sobre Medina.

16 Minutos. Se salvó Estudiantes. Fútbol total del visitante. De lado a lado, mucho a un toque. Rodríguez fue al piso para cerrar la llegada de Pedro al gol, cuando Muslera ya había quedado afuera de la acción.

15 Minutos. Flamengo intenta ser prolijo en el trato del balón y cuando logra poner a sus delanteros de frente al arco rival, estos buscan el mano a mano.

13 Minutos. Medina se hace patrón del mediocampo de Estudiantes. Para buscar y jugar. Recostado por izquierda, maneja los hilos en estos primeros minutos.

6 Minutos. Movimientos medidos. Estudiantes no sale desesperado en búsqueda de la victoria. Ambos bien parados, se estudiantes, se prestan la pelota en mitad de cancha.

21:30 Comenzó el partido.

Formaciones

El equipo de Eduardo Domínguez tendrá una dura misión ante uno de los mejores equipos del continente, que en la ida marcó una rápida diferencia, pero que después se quedó y le permitió al elenco argentino descontar, gol que lo dejó con vida a Estudiantes que de local siempre marca diferencias.

La previa

El pincha llega luego de superar el lunes a Defensa y Justicia en el Clausura de la Argentina en este mismo estadio, resultado que lo dejó como tercero del grupo A, con un equipo alternativo, pensando en el duelo de esta noche. Para esta noche, Domínguez pondrá lo mejor que tiene para buscar el último boleto a semifinales.

Carrillo descontó en el final y dejó vivo a Estudiantes

Enfrente estará el “Fla”, elenco que perdió apenas dos juegos luego de su participación en el Mundial de clubes y llega con una racha de 9 sin perder. Finalmente podrá contar con Plata, jugador mal expulsado en la ida y que el tribunal de la Conmebol terminó quitando la sanción. En el Brasileirao marcha líder con 51 puntos, uno por encima de Cruzeiro que tiene un juego más disputado.

El ganador de la serie que arbitrará Pero Maza, se enfrentará a Racing, que el martes superó a Vélez y ya está entre los cuatro mejores de la competencia.

Por otro lado del cuadro, Palmeiras espera al ganador de Liga de Quito vs San Pablo, que en la ida fue 2-0 para los ecuatorianos.

Datos del partido

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Gastón Benedetti; Cristian Medina, Santiago Ascacibar, Tiago Palacios; Mikel Amondarain, Santiago Arzamendia; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Leo Ortiz, Leo Pereira y Alex Sandro; Jorginho, Saúl Ñíguez y Giorgian de Arrascaeta; Gonzalo Plata, Pedro y Samuel Lino. DT: Filipe Luis.

Árbitro: Piero Maza

VAR: José Cabero

Estadio: UNO Jorge Luis Hirschi