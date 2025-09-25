Los tulipanes de Guardia Mitre: el pueblo se tiñe de colores y se suma al mapa turístico de Río Negro

Guardia Mitre se prepara para sumar un atractivo inédito: un campo de tulipanes que promete llenar de color la región y ampliar la oferta turística de Río Negro. Cerca de 5.000 bulbos ya florecen en rojo, amarillo, blanco, naranja y violeta, transformando el paisaje en un espectáculo que no tiene precedentes en la provincia.

El proyecto busca tomar lo mejor de experiencias exitosas de otros destinos patagónicos, como Trevelin, pero con un sello propio. La idea es ofrecer no solo un paseo visual, sino una experiencia completa que deje huella en quienes visiten la estancia.

A futuro, el emprendimiento planea crecer: se proyecta aumentar la producción de flores, incorporar un canal navegable para recorrerlo en bicicletas acuáticas, construir un túnel vegetal y sumar actividades recreativas pensadas para todos los visitantes. La meta es posicionar a Guardia Mitre como un destino atractivo no solo para turistas provinciales, sino también para los propios residentes de la región.

El Campo de Tulipanes de Trevelin se prepara para una nueva temporada.

Entre el 7 de octubre y el 7 de noviembre, los visitantes podrán disfrutar de una hectárea adicional de cultivo, con un millón de bulbos y 12 variedades nuevas que elevan a 42 los colores disponibles. El paisaje se convierte así en un verdadero arcoíris de flores en la Patagonia, ideal para recorrer, admirar y fotografiar.

La iniciativa rionegrina demuestra que la provincia busca diversificar su turismo a través de propuestas innovadoras que combinan naturaleza, color y experiencias únicas. Tanto Guardia Mitre como Trevelin se perfilan como destinos imperdibles para quienes quieran recorrer la región con la mirada puesta en la primavera y el encanto de los tulipanes.