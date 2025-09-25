Con autoridad, la Liga de Quito también se metió en las semifinales de la Copa Libertadores, luego de superar a San Pablo como visitante 1 a 0 y cerrar un global de 3 a 0 en la serie ante el equipo que conduce el argentino Hernán Crespo.

El equipo ecuatoriano ya había tomado ventaja de 2 a 0 en la ida que se jugó en Ecuador la semana pasada. No la tenía sencilla en tierras brasileñas, pero llegó al gol a los 41 minutos por intermedio de Jaison Medina después de pelear cuerpo a cuerpo contra el último hombre de los brasileños y definir con un toque preciso ante la salida del arquero Rafael.

El Morumbí esperó por una reacción del conjunto local que nunca llegó, pero que tuvo sus chaces. Un gol anulado en el amanecer del complemento por posición adelantada y otro más superando el cuarto de hora por una inrfracción previa podrían haber torcido la inercia de la eliminiatoria. Sin embargo, el correcto arbitraje del venezolano Alexis Herrera mantuvo el resultado inalterable.

En desventaja y con el reloj en contra, los nervios se fueron apoderando de los paulistas que apelaron a la entrega ante un rival muy ordenado que ya había marcado la diferencia, no sólo en la noche de San Pablo, sino también en la semana previa, cuando fueron locales ante su gente. Su arquero Gonzalo Valle terminó siendo clave en el complemento y de esta manera, el invitado de piedra para la gran definición metió a la bandera de Ecuador entre las semifinalistas.

Ahora, Liga de Quito irá en un mano a mano imperdible contra Palmeiras que la noche del miércoles terminó de eliminar a River después de derrotarlo en Brasil por 3 a 1, cerrando un global de 5 a 2.

Formaciones

San Pablo: Rafael; Alan Franco, Robert Arboleda, José Sabino; Emiliano Rigoni, Damián Bobadilla, Pablo Maia, Enzo Díaz; Rodrighinho; Luciano, Ferreira. DT: Hernán Crespo.

Liga de Quito: Gonzalo Valle; Gian Allala, Ricardo Ade, Leonel Quiñonez; José Quintero, Gabriel Villamil, Carlos Gruezo, Fernando Cornejo, Bryan Ramírez; Lisandro Alzugaray, Jeison Medina. DT: Tiago Nunes.