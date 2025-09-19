Gonzalo Plata podrá decir presente en la revancha por los cuartos de final de la Copa Libertadores, luego que la Conmebol haya corregido el fallo del juez Andrés Roja, quien había expulsado al jugador a falta de 9 minutos para el final del cruce de ida en el Maracaná que Flamengo le ganó a Estudiantes por 2 a 1.

La Unida Disciplinaria del ente rector del fútbol sudamericano fue la encargada de tomar la decisión. Durante el juego, el llamado desde la cabina arbitral no se produjo ya que la salida del futbolista internacional se dio por doble amonestación, no se trató de una roja directa.

En imágenes puede verse que, al momento del impacto, es el defensor de Estudiantes el que hace contacto con la pierna del perjudicado, y allí se concentraron los argumentos para tomar la decisión.

En las primeras horas del día posterior a la victoria contra el Pincha, el "Mengao" compartió un descargo contra el desempeño de Rojas, consideraron que llevó adelante "un enfoque sesgado con un trato diferenciado para ambos equipos, lo que comprometió directamente el resultado deportivo".

Según se constató por los audios del VAR, las autoridades presentes en la parte superior le hicieron notar el yerro al juez, pero no pudieron cambiar la cuestión en el momento por el protocolo.

Muy corto

La diferencia de un gol le quedó corta al desarrollo del partido, sobre todo por lo hecho en el primer tiempo del partido de ida, y en Brasil lo saben. No fue buena la imagen final del complemento ante los argentinos que ahora serán locales el jueves en la ciudad de La Plata en un estadio que será un hervidero.

Además, la conferencia de prensa estuvo picante con Eduardo Domínguez de protagonista, quien respondió de manera respetuosa, pero marcó la cancha. “La historia se respeta”, dijo en relación a las 4 Libertadores que tiene Estudiantes en sus vitrinas.