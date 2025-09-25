Flores, peluches y denuncias: así despidieron a las jóvenes asesinadas en Varela

Los familiares y allegados de Lara Gutiérrez (15 años), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20) despidieron este jueves a las víctimas del triple crimen de Florencio Varela. Las ceremonias, cargadas de dolor y pedidos de justicia, se realizaron en dos localidades de La Matanza.

Por un lado, la familia de las primas Morena y Brenda decidió organizar una despedida conjunta en San Justo, donde decenas de personas se acercaron para acompañar a los allegados. En paralelo, el velorio de Lara se desarrolló en otro espacio y contó con la presencia de su madre, hermanos y otros parientes, que llevaron consigo peluches que pertenecían a la adolescente.

Durante la ceremonia, Karen, tía de Lara, compartió ante la prensa un recuerdo íntimo de su sobrina. “Le gustaban las rosas, yo siempre le decía que la amaba y ella me respondía que le gustaba escucharlo. El jueves la abracé por última vez y oramos juntas. Me dijo que iba a volver a la Iglesia, pero ya no va a volver”, relató conmovida. Además, pidió respeto frente a los comentarios negativos que circulan en redes sociales: “No hablen mal de ella. Es muy doloroso cruzarse con tanta maldad”.

En el velatorio de San Justo, Antonio, abuelo de Morena y Brenda, reclamó que la causa pase al fuero federal por la posible vinculación con el narcotráfico. También expresó desconfianza sobre el avance de la investigación: “Hay cosas que no me cierran, tiene que haber gente que caiga”. Y fue tajante con las autoridades: “No me llamó nadie, ni el intendente ni funcionarios. No nos engañen, den la cara”.

En medio de un clima de profundo dolor, los familiares insistieron en que las tres jóvenes son víctimas por igual y que la Justicia debe avanzar sin hacer diferencias. El duelo, atravesado por la bronca y la incertidumbre, se convirtió también en un espacio de denuncia y de exigencia de respuestas al Estado.