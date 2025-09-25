La Neuquinidad convocó a 7 mil personas en Zapala y reforzó su mensaje de autonomía

El acto de La Neuquinidad en Zapala se convirtió este jueves en una de las demostraciones políticas más convocantes del año en la provincia. Más de 7 mil personas colmaron el club Tiro Federal desde las 18:30, en el marco de una serie de encuentros que buscan mostrar la fuerza del espacio de cara a las elecciones legislativas. El primero de estos actos se había desarrollado en Chos Malal, y el tercero está previsto en la ciudad de Neuquén, configurando una estrategia territorial que apunta a recorrer distintas regiones del mapa neuquino.

El gobernador Rolando Figueroa mantuvo un discurso centrado en la defensa de la identidad provincial y la unidad de su espacio. Ya acompañado por los candidatos, Figueroa remarcó: “Son de las diferentes regiones, son personas trabajadoras, son personas que dan la cara. Son personas como nosotros, que creen en los modelos, que creen en la neuquinidad”. Subrayó así que se trata de dirigentes cercanos a la gente, con trayectoria en sus comunidades y con un fuerte compromiso con la provincia.

El mandatario marcó una diferencia con las prácticas políticas tradicionales y cuestionó la injerencia de los partidos nacionales en la definición de listas. “No fueron llamados el último día desde Buenos Aires para decir: vos y vos van a ser candidatos. No, de ninguna manera”, lanzó, en clara referencia al armado de las fuerzas nacionales. En ese sentido, valoró que La Neuquinidad impulse representantes que surgen de cada región y que conocen las necesidades de la población.

Figueroa también reafirmó su defensa de las empresas públicas neuquinas, a las que consideró estratégicas para sostener el desarrollo provincial, y enumeró los pilares de su gestión: salud, educación, jubilaciones y obras. “El 26 de octubre vamos a decir que sí a la discapacidad, sí a la salud pública, sí a las obras y sí a nuestros jubilados”, enfatizó, trazando un límite frente a los recortes del gobierno nacional.

Entre los dirigentes presentes se encontraron el gobernador, el intendente local Carlos Koopmann, y todos los candidatos de la lista: Joaquín Perren, Karina Maureira, Juan Luis “Pepé” Ousset y Julieta Corroza, quienes compartieron escenario y discursos en defensa del modelo neuquino.

La candidata Karina Maureira subrayó que “La Neuquinidad es un espacio plural donde fluyen las ideas”. Reivindicó su compromiso con la gente y remarcó que el modelo neuquino escucha los reclamos sociales. También criticó al gobierno nacional por el abandono de las políticas de discapacidad, señalando que “ellos creen que es un gasto innecesario, nosotros lo vemos como un derecho”.

El candidato a senador Juan Luis Ousset apuntó contra la paralización de las obras públicas a nivel nacional y defendió la inversión provincial en escuelas técnicas, programas de becas como Gregorio Álvarez y el sistema de salud neuquino. “Para nosotros la libertad es autonomía, es infraestructura escolar y más oportunidades para todos”, expresó.

A su turno, Julieta Corroza puso en valor la gestión de gobierno en la provincia y recordó medidas como la eliminación de las jubilaciones de privilegio, la reducción de la planta política y la ejecución de más de 500 obras en marcha con recursos propios. “Si no hacíamos la escuela de Los Catutos, ¿qué privado iba a construirla? Nación no aportó nada”, remarcó.

Finalmente, el candidato a diputado nacional Joaquín Perren destacó que “cuando el Estado está presente donde no llega el privado, se transforma en gas en Los Guañacos o en una escuela secundaria en Los Catutos”. Cuestionó además la falta de apoyo del gobierno nacional a las universidades y recordó que la provincia entregó notebooks a estudiantes para igualar oportunidades. “El objetivo es que una nieta de crianceros pueda llegar a la universidad”, afirmó.