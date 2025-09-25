¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 25 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Allanamiento y misterio

Escándalo en un refugio de mochileros: hallaron drogas y un revólver

La policía allanó un camping en Villa La Angostura y se llevó drogas, armas y realizó una detención preventiva.

Por Lucas Sandoval
Jueves, 25 de septiembre de 2025 a las 20:39
El lugar ya había sido escenario de denuncias por robos y acoso sexual en 2023.

Un operativo inesperado sacudió el barrio Norte de Villa La Angostura: la policía allanó el Refugio de Mochileros, sobre Collón Curá al 300, y salió con evidencias de peso.

Según fuentes cercanas al caso, fueron incautados 31 gramos de cannabis compacta, plantas en crecimiento, una balanza de precisión y un revólver. Además, recogieron otros elementos que ahora deben analizarse.

El operativo estuvo a cargo de la Comisaría Nº 28, actuando bajo órdenes judiciales. Lo llamativo: se ejecutó sin incidentes aparentes, aunque sí se identificaron varias personas en el lugar.

En el curso del procedimiento, dos personas fueron demoradas. Sobre una de ellas recayó una orden de detención por 30 días.

Pero este refugio ya arrastra un pasado escandaloso. En septiembre de 2023, un turista denunció que le robaron pertenencias y que fue víctima de acoso sexual allí mismo. Esa denuncia encendió la alarma sobre el control y la seguridad del lugar.

