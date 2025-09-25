De cara al clásico de Avellaneda, Racing recibió la mala noticia de la baja de Juan Nardoni para el choque frente a Independiente, que se disputará este domingo a las 15.15 en el Cilindro. El mediocampista sufrió un desgarro en el bíceps femoral derecho, confirmada tras los estudios realizados esta mañana, y también corre peligro su presencia para enfrentar a River en una semana, en el duelo clave de Copa Argentina. Además, la presencia de Matías Zaracho y Santiago Solari es una incógnita por problemas musculares.

El jugador de 23 años fue reemplazado a los 25 minutos del primer tiempo en el encuentro del martes pasado contra Vélez tras sentir una molestia luego de disputar una pelota. Aunque intentó continuar en el campo durante unos momentos, Gustavo Costas decidió sustituirlo por Bruno Zuculini. El ex Unión, fundamental para el esquema del DT, no estará ante el Rojo y es posible que no pueda jugar ante River, el jueves 2/10 por los cuartos de Copa Argentina

Zaracho y Solari, otras dudas para Costas

Por otro lado, Racing mantiene la preocupación por Zaracho, que jugó el pasado viernes ante Huracán (marcó un gol) e ingresóalgunos minutos en el partido contra Vélez, pero finalizó con molestias y se realizará estudios para descartar una posible lesión muscular. Solari, protagonista de la victoria ante el Fortín es otro de los que podría complicar el armado del equipo cara al clásico de Avellaneda: después de confesar ante los medios que jugó con un pequeño desgarro, es probable que no sea de la partida el domingo contra Independiente, pero integre los suplentes, ya que no hay ánimo de volver a arriesgarlo.