Racing rompe la sequía y vuelve a semifinales tras 28 años

Racing volvió a hacer historia. La Academia, dirigida por Gustavo Costas, logró meterse en las semifinales de la Copa Libertadores después de 28 años, tras superar a Vélez con un global de 2-0. Esta hazaña no solo marca un hito en la historia reciente del club, sino que confirma el legado internacional que Costas comenzó a construir desde su llegada: devolver a Racing a los grandes escenarios continentales.

El técnico argentino había dejado claro desde su oficialización que su objetivo era que Racing volviera a conquistar un título internacional. Y el equipo ya había dado pasos firmes en ese camino: la Supercopa de 1988 había sido la última conquista internacional, pero en 2024 la Academia rompió otra sequía histórica al levantar la Copa Sudamericana ante Cruzeiro en Paraguay, el mismo equipo que había sido rival en su última consagración continental.

El andar de Racing durante 2025 fue irregular a nivel local, pero internacionalmente volvió a mostrar su fortaleza. Primero con la Recopa Sudamericana, superando ampliamente a Botafogo, y luego encabezando la fase de grupos de la Libertadores 2025, siendo el mejor argentino que avanzó a octavos y el tercero en la general, solo detrás de Palmeiras y San Pablo. Esto le permitió definir en el Cilindro la serie de cuartos de final, como ocurrió también en otras ocasiones históricas.

El triunfo ante Vélez representa otro “pagaré” internacional que Racing cobra después de casi tres décadas: desde 1997 no lograba avanzar a semifinales del torneo más importante del continente. Ese año, la Academia quedó afuera frente a Sporting Cristal de Perú, pero en el camino ya había eliminado a River y Peñarol, ambos argentinos, en una muestra de carácter que se repitió ahora ante el Fortín.

Curiosamente, la historia también registra coincidencias: las últimas dos veces que Racing llegó a cuartos de final, quedó eliminado ante equipos argentinos (Boca en 2022 y 2023). Ahora, el equipo de Costas rompió esa estadística con un sólido 2-0 global sobre Vélez, consolidando su regreso a la élite continental y dejando en claro que la Academia está lista para pelear por otro título internacional.

Historial de Racing en cuartos de final de la Copa Libertadores: