Una vez consumada la derrota de River ante Palmeiras y la eliminación de la Copa Libertadores, se dio a conocer el grado de la lesión de Juan Carlos Portillo. El polifuncional defensor/mediocampista tuvo que ser sustituido en el primer tiempo luego de que un fuerte dolor intercostal no le permitiera continuar. El futbolista será evaluado en los próximos días y seguirá su evolución, pero por lo pronto el próximo fin de semana descansaría ante Deportivo Riestra y podría volver a las canchas para enfrentar a Racing por Copa Argentina, el próximo jueves 2 de octubre por los cuartos de final.

El mediocampista sintió el mencionado dolor y debió ser atendido por los médicos, quienes le hicieron gestos a Marcelo Gallardo dando a entender que no iba a poder continuar. A pesar de que Portillo regresó a la cancha, minutos más tarde se arrojó al piso y debió ser reemplazado. En el día de hoy, los estudios arrojaron que lo del ex Talleres fue un traumatismo en la cresta ilíaca, un hueso de la zona pélvica que se ubica en la cadera, lo que no le permitía moverse con normalidad y lo hizo salir, dejándole su lugar a Enzo Pérez.

River y una lista amplia de lesionados

Portillo se suma a la lista de no disponibles del Millonario, que tiene varios integrantes. Actualmente, Gallardo no puede contar con: Agustín Ruberto, Germán Pezzella (ambos con lesiones ligamentarias importantes), Maximiliano Meza (también lejos de volver tras operarse de una tendinopatía), Juan Cruz Meza, Gonzalo Martínez y Sebastián Driussi (lesionado en la ida frente a Palmeiras). Si bien estos últimos volverían pronto, la enfermería riverplatense todavía tiene varios integrantes.