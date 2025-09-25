El español Carlos Alcaraz regresó al circuito ATP con un triunfo sólido en el torneo de Tokio, un evento de categoría 500 que se disputa sobre pista dura. En su estreno, este jueves 25 de septiembre de 2025, el número uno del mundo venció al argentino Sebastián Báez en dos sets, 6-4 y 6-2, aunque su debut estuvo marcado por un pequeño susto: una torcedura de tobillo que no le impidió cerrar el partido con autoridad.

Alcaraz, que viene de participar en la Laver Cup, comenzó su campaña en Tokio con la intención de mantener su racha ganadora en la temporada y sumar su octavo título del año. Este triunfo representa su victoria número 62 en 2025 en el circuito profesional.

Inicio complicado pero victorioso

El partido arrancó con una rotura temprana a favor de Alcaraz, pero Báez logró recuperarse y ponerse adelante en el marcador, manteniendo la igualdad hasta el noveno juego del primer set. Fue en ese momento cuando Alcaraz sufrió la torcedura de tobillo con el marcador 2-2, lo que generó preocupación. A pesar de ello, el español siguió en cancha con el tobillo vendado.

La lluvia apareció durante el encuentro, provocando una interrupción momentánea que no afectó la concentración del campeón de Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos. Tras la reanudación, Alcaraz cerró el primer set y aceleró el ritmo para dominar el segundo parcial, asegurando su pase a los octavos de final.

Alcaraz arranca con triunfo y lesión leve en Tokio.

En la siguiente ronda, Alcaraz se medirá con el belga Zizou Bergs, quien eliminó al chileno Alejandro Tabilo, reciente campeón en Chengdu.

Por otra parte, en el torneo de Pekín, el malagueño Alejandro Davidovich se clasificó para la segunda ronda tras vencer con autoridad al argentino Ugo Carabelli por 6-1 y 6-3. Ahora espera en octavos al ganador del duelo entre Danil Medvedev y Cameron Norrie.