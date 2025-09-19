Europa busca mantener dominio en la Laver Cup 2025

La Laver Cup 2025 se celebrará del 19 al 21 de septiembre en el Chase Center de San Francisco, Estados Unidos. Será la octava edición de este torneo anual que enfrenta al Team Europa vs. el Team Resto del Mundo.
El equipo europeo estará liderado por Carlos Alcaraz, reciente número 1 del ranking ATP tras ganar el US Open, acompañado de figuras como Alexander Zverev, Holger Rune, Casper Ruud, Flavio Cobolli y Jakub Menšík.
Por el lado del Resto del Mundo, el capitán será Andre Agassi, con jugadores como Taylor Fritz, Reilly Opelka, João Fonseca, entre otros.
Formato, puntos y lo que está en juego
Aunque la Laver Cup no reparte puntos oficiales del ranking ATP, su prestigio sigue creciendo entre jugadores y aficionados.
El torneo se juega en tres jornadas: viernes con partidos individuales, sábado con combinaciones de individuales y dobles, y domingo para definir al campeón. Los puntos se distribuyen progresivamente: un punto por victoria el viernes, dos el sábado y tres el domingo. Para ganar, un equipo debe alcanzar 13 puntos de los 24 posibles.
Ver San Francisco como sede trae consigo una expectativa fuerte, no solo deportiva, sino también cultural; mejoras en infraestructura y una logística capaz de recibir a apenas lo mejor del tenis mundial.
Lo que hace esta edición diferente
-
Nuevo liderazgo capitán, con Yannick Noah como capitán del Team Europa y Andre Agassi al frente del Team Mundo, cada uno aportando su propia historia y estilo.
-
Carlos Alcaraz, tras su triunfo en el US Open, llega con el cartel de número 1 y como uno de los referentes más sólidos del circuito, lo que añade presión y motivación.
-
La sede de San Francisco aporta un plus distinto: clima distinto, público nuevo, una atmósfera especial para este torneo con tradición, emoción y rivalidad.