Francisco Cerúndolo, el tenista argentino que ocupa el puesto número 21 en el ranking ATP, fue eliminado en la primera ronda del ATP 500 de Beijing tras perder en un partido de dos horas y 15 minutos frente al estadounidense Learner Tien por 4-6, 6-3 y 6-4.

Esta derrota representa un nuevo traspié en la temporada para Cerúndolo, quien había comenzado el año con un rendimiento destacado, alcanzando varias veces los cuartos de final en torneos Masters 1000 y llegando incluso a las semifinales en Madrid.

Sin embargo, desde Roland Garros, el argentino ha tenido dificultades para mantener ese nivel, sufriendo eliminaciones tempranas en torneos importantes. En el Grand Slam parisino y Wimbledon fue eliminado en la primera ronda, y en el US Open perdió en la segunda rueda ante el suizo Leandro Riedi en una derrota inesperada.

Argentinos en el ranking ATP

A pesar de esta caída en Beijing, Cerúndolo no perderá puntos en el ranking ATP, lo que le permite mantener su posición actual mientras busca recuperar su mejor forma en los próximos torneos.

Con la eliminación de Cerúndolo, ya no quedan tenistas argentinos en el ATP 500 de Beijing, luego de que Camilo Ugo Carabelli también fuera eliminado en primera ronda tras perder contra el español Alejandro Davidovich Fokina.

Otro resultado sorpresivo en esta jornada fue la derrota del ruso Andrey Rublev, sexto preclasificado del torneo, quien cayó frente al italiano Flavio Cobolli por 7-6(3) y 6-3. Rublev atraviesa un 2025 complicado, y esta nueva derrota se suma a una serie de resultados negativos en su temporada.