El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó este lunes 8 de diciembre una alerta amarilla por tormentas eléctricas en parte de la provincia de Neuquén. La misma rige sobre la zona de la cordillera neuquina y el norte, hasta Zapala, sin incluir Neuquén Capital.

La alerta amarilla recomienda a la comunidad estar informada sobre los fenómenos meteorológicos en caso de que se vuelvan más complejos o peligrosos.

Se espera que las tormentas, ráfagas y posible granizo lleguen a las zonas indicadas alrededor de la noche, pudiendo ser más fuertes en algunas localidades. Podrían haber valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados de forma puntual y ráfagas de viento de hasta 60 km/h.

A partir de este aviso, desde los Parques Nacionales, frente al riesgo de incendios que pueden provocarse por la actividad eléctrica, brindaron algunas recomendaciones específicas para la zona cordillerana y boscosa.

Solicitan estar atentos a cualquier posible ampliación de alertas y cierre de sendas. Además recordaron que, teniendo en cuenta que en los ambientes naturales y caminos de montaña, las diferentes contingencias climáticas generan alteraciones que conllevan riesgos para las personas, resulta indispensable informarse sobre todas las recomendaciones de seguridad, quedando bajo absoluta responsabilidad de los prestadores turísticos y visitantes no respetar las indicaciones

También destacan que dentro de los Parques caída de ramas, árboles y piedras es frecuente. Por ello es importante evitar actividades al aire libre mientras haya vigente una alerta meteorológica.

Las tormentas eléctricas generan un alto riesgo para los visitantes, no sólo por la caída de rayos en las Áreas de Uso Público, sino también por el crecimiento abrupto de ríos y arroyos como consecuencia de las abundantes precipitaciones.

Piden evitar:

-Áreas abiertas como plazas, playas, montañas, campos.

-Estar dentro del agua o cerca de piletas, lagos, mar, ríos.

-Estar cerca de objetos altos aislados como árboles, postes de luz, palos, etc.

-Contacto con estructuras metálicas largas por ejemplo alambrados o cañerías.

-Estar cerca de cuadrúpedos por ejemplo vacas, caballos, etc.

Preocupación en la zona por incendios recientes

Alrededor de las 15 del domingo 7 de diciembre, las autoridades recibieron un llamado de un vecino alertando sobre un incendio forestal en la zona del Aeropuerto Chapelco, frente al Barrio Las Marías del Valle. De inmediato se notificó al Sistema Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) y se realizó convocatoria general para la salida de los recursos propios.

Al arribar al lugar, las dotaciones constataron un incendio fuera de control, con rápido avance hacia viviendas cercanas. Se procedió a realizar ataque directo sobre el frente activo con el objetivo de proteger las viviendas y se solicitó el apoyo de medios aéreos debido a la velocidad de propagación del fuego.

Se desplegaron líneas de ataque en ambos flancos y se trabajó de manera coordinada con todas las instituciones presentes, logrando contener el incendio y evitar daños mayores.

Intervino el: Sistema Provincial de Manejo del Fuego; ICE Lanín; Bomberos Voluntarios de Junín de los Andes; Secretaría de Gestión de Riesgo; Helicóptero Bell 412 – Empresa JasFly; Helicóptero Bell 407 – Empresa Ibex.

En cuanto a los recursos, detallaron que utilizaron cinco dotaciones y 24 bomberos en servicio. Se vieron afectadas un total de 8 hectáreas.

Se recuerda a la población no encender fuego en lugares no habilitados, mantener las medidas de prevención y extremar los cuidados en zonas boscosas, especialmente en días de altas temperaturas y vientos.