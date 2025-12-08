El último fin de semana largo del año dejó más turistas, menos estadía y un gasto total que alcanzó los $249.370 millones, según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El movimiento se dio en el marco del feriado por el Día de la Inmaculada Concepción y marcó un cierre intenso para el calendario turístico del 2025.

De acuerdo con el informe, 1,4 millones de viajeros recorrieron el país, lo que representa un incremento del 43,5% respecto del mismo fin de semana del 2023. En la misma fecha de 2024 no hubo feriado, por lo que no existen comparativos directos. A pesar del aumento en la circulación de turistas, la estadía promedio se redujo notablemente: bajó de 2,6 días a dos noches, un comportamiento asociado a presupuestos más ajustados y a la preferencia por escapadas breves y de bajo costo.

Aun así, el gasto individual creció. Cada turista desembolsó en promedio $90.495 diarios, lo que significa un aumento real del 8,8%. Según CAME, esta suba responde a un “mayor esfuerzo de consumo” concentrado en servicios esenciales y experiencias de alto valor. El total gastado a nivel nacional trepó a los $249.370 millones, un 20,1% más en términos reales frente al mismo fin de semana de 2023.

Las cifras muestran que los fines de semana largos de fin de año volvieron a cumplir un rol clave como “dinamizadores tempranos” de la temporada de verano, con un impacto directo en las economías regionales. De hecho, en varias provincias este feriado superó en desempeño al de noviembre, que fue extralargo.

Los destinos más elegidos del país tuvieron un fuerte movimiento. La Ciudad de Buenos Aires recibió 107 mil visitantes, alcanzó una ocupación hotelera del 76% y generó un impacto económico estimado en $27.000 millones. Mar del Plata superó el 60% de ocupación tras un repunte de reservas sobre la fecha, impulsado por el clima y su oferta cultural. Córdoba tuvo una agenda cargada de actividades en toda la provincia. Puerto Iguazú volvió a destacarse por su afluencia de turistas nacionales e internacionales, sumando accesos renovados al Parque Nacional. En Mendoza, el gasto diario rondó los $90.000 por visitante, con un movimiento sólido aunque inferior al de noviembre. Ushuaia, por su parte, tuvo uno de los gastos diarios más altos del país —$317.000— y una ocupación del 73%, consolidándose como destino de naturaleza y deporte extremo.

A lo largo del año, el turismo interno mantuvo un ritmo significativo. Con los ocho fines de semana largos de 2025, viajaron 13,3 millones de personas, generando un movimiento económico total de $2.971.578 millones, equivalente a unos US$2.030 millones. CAME destacó que estos feriados fortalecen a miles de pequeñas y medianas empresas vinculadas al sector y actúan como un motor clave para las economías locales.