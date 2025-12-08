Un indigente de 29 años fue incendiado este lunes al mediodía mientras dormía debajo del puente de avenida Circunvalación, en Baigorria y Joaquín Suárez, en Rosario. Sufrió quemaduras graves en más del 80% de su cuerpo y fue derivado en un helicóptero sanitario al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

El joven estaba con su hermano, Mariano, de 24 años. Ambos dormían en el lugar cuando comenzaron a sentir olor a combustible.

Cómo fue el ataque

Según explicó Mariano, dos hombres vestidos de oscuro se acercaron con botellas en las manos y los rociaron con combustible. Acto seguido, el fuego se expandió sobre los hermanos y sus pertenencias. Mariano logró escapar; su hermano corrió envuelto en llamas.

Intervención policial y primeros auxilios

Agentes del Comando Radioeléctrico llegaron al lugar y solicitaron apoyo del Sies, que confirmó la gravedad de las quemaduras. La derivación aérea al Heca se realizó de inmediato debido al estado crítico de la víctima.

Detenciones y elementos secuestrados

Los presuntos agresores intentaron escapar por las vías del ferrocarril Belgrano y dirigirse hacia un Peugeot negro, pero fueron detenidos antes de subir al vehículo. Fueron identificados como Arber Milton M. y Manuel Fabián P., ambos de 35 años.

Una dotación de Bomberos Zapadores extinguió el fuego que afectó las pertenencias de los hermanos: un colchón, un sofá, una frazada, madera, una mesa y algo de ropa.

Por el momento, no se conocen los motivos del ataque ni si existía un vínculo previo entre víctimas y agresores.