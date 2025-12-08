¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 08 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Ataque bajo un puente

Prendieron fuego a un indigente en Rosario: dos detenidos

Un joven de 29 años sufrió quemaduras en el 80% del cuerpo tras ser incendiado mientras dormía bajo un puente en la zona norte de Rosario. Fue trasladado en helicóptero al Heca. Dos hombres quedaron detenidos.

Por Redacción

Lunes, 08 de diciembre de 2025 a las 20:54
Un indigente de 29 años fue incendiado este lunes al mediodía mientras dormía debajo del puente de avenida Circunvalación, en Baigorria y Joaquín Suárez, en Rosario. Sufrió quemaduras graves en más del 80% de su cuerpo y fue derivado en un helicóptero sanitario al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

El joven estaba con su hermano, Mariano, de 24 años. Ambos dormían en el lugar cuando comenzaron a sentir olor a combustible.

Cómo fue el ataque

Según explicó Mariano, dos hombres vestidos de oscuro se acercaron con botellas en las manos y los rociaron con combustible. Acto seguido, el fuego se expandió sobre los hermanos y sus pertenencias. Mariano logró escapar; su hermano corrió envuelto en llamas.

Intervención policial y primeros auxilios

Agentes del Comando Radioeléctrico llegaron al lugar y solicitaron apoyo del Sies, que confirmó la gravedad de las quemaduras. La derivación aérea al Heca se realizó de inmediato debido al estado crítico de la víctima.

Detenciones y elementos secuestrados

Los presuntos agresores intentaron escapar por las vías del ferrocarril Belgrano y dirigirse hacia un Peugeot negro, pero fueron detenidos antes de subir al vehículo. Fueron identificados como Arber Milton M. y Manuel Fabián P., ambos de 35 años.

Una dotación de Bomberos Zapadores extinguió el fuego que afectó las pertenencias de los hermanos: un colchón, un sofá, una frazada, madera, una mesa y algo de ropa.

Por el momento, no se conocen los motivos del ataque ni si existía un vínculo previo entre víctimas y agresores.

