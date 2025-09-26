¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 26 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Mundial en Japón

MotoGP Japón: Márquez puede coronarse campeón

La decimoséptima fecha del Mundial de Motociclismo se disputa en el Circuito Twin Ring Motegi con prácticas libres desde este viernes. Jorge Martin es el campeón defensor, pero Marc Márquez lidera el campeonato y puede consagrarse.

Por Redacción

Viernes, 26 de septiembre de 2025 a las 12:25
Este fin de semana se disputa la decimoséptima fecha del Campeonato Mundial de Motociclismo, el MotoGP de Japón, en el Circuito Twin Ring Motegi. Las actividades comenzaron este viernes con las prácticas libres desde las 3 de la madrugada hora argentina.

El piloto español Marc Márquez inició su nueva etapa con Ducati y actualmente es el líder absoluto del campeonato. De mantenerse en esa posición, podría consagrarse campeón este mismo fin de semana en Japón.

Por otra parte, Jorge Martin, actual campeón defensor del MotoGP, buscará defender su título en una competencia que promete mucha emoción y competencia intensa en las próximas jornadas.

Para los fanáticos argentinos, el Gran Premio de Japón estará disponible en vivo a través de ESPN y la plataforma de streaming Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales como Flow, Directv Go y Telecentro Play, brindando múltiples opciones para no perderse ningún detalle del evento.

