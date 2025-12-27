Las ventas de Navidad en la ciudad de Neuquén dejaron un balance de leve crecimiento en cantidad de operaciones, fuerte dependencia del financiamiento y una notoria caída en la rentabilidad comercial, según el último relevamiento del Observatorio Económico de ACIPAN, elaborado por decimotercer año consecutivo.

De acuerdo al informe, las unidades vendidas mostraron una mejora promedio del 1% respecto de la Navidad 2024, un dato que refleja estabilidad más que recuperación en un contexto de marcada heterogeneidad salarial y consumo fragmentado por sectores.

La encuesta reveló que el 31% de los comerciantes vendió menos, el 35% mantuvo niveles similares y solo el 34% logró incrementar sus ventas. A pesar de ese resultado, el 70% de los consultados calificó la performance como regular, mala o muy mala, principalmente por el impacto que tuvieron los descuentos extremos sobre los márgenes.

Durante los días previos a Nochebuena, los comercios implementaron rebajas de hasta el 50% y ofrecieron financiación en hasta 12 cuotas sin interés, estrategias que permitieron sostener la actividad pero a costa de resignar ganancias.

El comportamiento de los consumidores también mostró una marcada concentración de las compras: el 77% de los comercios indicó que el mayor movimiento se registró entre el lunes 22 y el miércoles 24, mientras que apenas el 23% observó picos entre el 15 y el 21 de diciembre.

En cuanto a los medios de pago, la Navidad neuquina confirmó la supremacía del crédito: el 81% de las ventas se realizó con tarjeta, y el 19% restante se repartió entre transferencias electrónicas, débito y efectivo.

El ticket promedio alcanzó los $52.000, por sobre la media nacional informada por CAME, que registró un incremento del 1,3% interanual, con un ticket promedio de $36.266 en el país.

Respecto a los rubros, en Neuquén se destacaron perfumería, bazar, regalería y marroquinería, mientras que se observaron caídas en librerías, jugueterías y productos tecnológicos, una tendencia que también se replicó a nivel nacional.

Para el sector comercial neuquino, la lectura final es prudente: las ventas lograron sostenerse frente a un escenario económico complejo, pero el esfuerzo promocional dejó a muchos negocios con márgenes ajustados y un cierre de año que, si bien mejora respecto de otras fechas especiales, mantiene encendidas las señales de alerta para 2026.