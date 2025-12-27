La provincia del Neuquén confirmó la detección de los dos primeros casos de Influenza A(H3N2) subclado K. Según informaron fuentes oficiales, ambas personas , requirieron internación, pero se encuentran en buen estado de salud, y ya están en sus hogares.

El ministro de Salud, Martín Regueiro, confirmó la detección de dos casos en un contexto de aumento de la actividad del virus a nivel internacional durante los últimos meses.

Ambos pacientes requirieron internación por neumonía, pero evolucionaron favorablemente y ya recibieron el alta médica. Las autoridades sanitarias provinciales destacaron que se trata de casos aislados y que hasta el momento no hay evidencia de transmisión comunitaria sostenida en Neuquén.

Ministro de Salud, Martín Regueiro

El subclado K del virus influenza A(H3N2) ya fue detectado en varios países del mundo. Sin embargo, hasta el momento no se observómayor gravedad clínica asociada a esta variante, ni un aumento de hospitalizaciones o fallecimientos en relación con temporadas previas.

El sistema de vigilancia epidemiológica y virológica de la provincia se encuentra reforzado, monitoreando de manera permanente la situación. Regueiro remarcó que no se trata de una situación de alarma, sino de un evento que está siendo controlado de forma oportuna y eficaz.

¿Cómo prevenir la enfermedad?

Las autoridades sanitarias neuquinas insisten en la importancia de mantener las medidas de prevención habituales:

Mantener al día la vacunación antigripal, especialmente en grupos de riesgo: personas gestantes en cualquier etapa del embarazo, personas puérperas, niñas y niños de 6 a 24 meses inclusive, niñas y niños de 2 a 8 años inclusive con factores de riesgo, personas de 9 a 64 años con factores de riesgo, tales como enfermedades cardíacas, respiratorias o renales, inmunosupresión, obesidad o diabetes; y personas mayores de 65 años

Lavarse frecuentemente las manos

Ventilar los ambientes

Cubrirse al toser o estornudar

Ante síntomas respiratorios, quedarse en casa y consultar al sistema de salud, sobre todo si se pertenece a un grupo de riesgo.

¿Qué significa Influenza A(H3N2) subclado K?

La denominación correcta de la variante detectada es Influenza A(H3N2) subclado K. Se trata de una clasificación científica que permite identificar con mayor precisión al virus de la gripe y su evolución. En primer lugar, Influenza A refiere al tipo de virus, el más común y responsable de las epidemias estacionales. Existen otros tipos, como B, C y D, pero el A es el de mayor circulación en humanos.

La sigla H3N2 hace referencia a dos proteínas presentes en la superficie del virus. La H corresponde a la hemaglutinina, que le permite ingresar a las células humanas, mientras que la N alude a la neuraminidasa, que facilita la salida del virus de las células infectadas y su propagación. Los números 3 y 2 identifican variantes específicas de estas proteínas.

El término subclado K suele generar confusión, ya que en algunos casos se lo menciona informalmente como “gripe K”. Sin embargo, los especialistas aclararon que no se trata de una nueva enfermedad. Un clado puede entenderse como una gran familia de virus que comparten un origen común, mientras que un subclado representa una subdivisión más reciente dentro de ese grupo, producto de mutaciones normales del virus.

En este sentido, el subclado K es simplemente una versión actualizada del virus H3N2 que ya circula desde hace años. Aunque esta variante ha llamado la atención por su mayor capacidad de transmisión y por la posibilidad de eludir parcialmente la inmunidad previa, los síntomas que provoca son similares a los de la gripe estacional.

Las autoridades sanitarias destacaron que la vacuna antigripal continúa siendo la principal herramienta de protección, ya que reduce el riesgo de cuadros graves y complicaciones. Por ese motivo, reiteraron la recomendación de completar los esquemas de vacunación, especialmente en los grupos de riesgo, y de consultar al sistema de salud ante la aparición de síntomas compatibles con la gripe.