Lewis Hamilton conmovió a todo el ambiente de la Fórmula 1 al compartir el delicado estado de salud de Roscoe, su bulldog inglés de 12 años, que se encuentra hospitalizado por una neumonía severa.

El piloto británico, que considera a Roscoe un integrante más de su familia, publicó en sus redes sociales un mensaje emotivo solicitando a sus seguidores que mantengan al perro en sus pensamientos y oraciones.

En las imágenes compartidas, Roscoe aparece intubado, sedado y conectado a equipos de soporte vital en una sala hospitalaria, reflejando la gravedad de su condición.

Hamilton relató en su mensaje: "Por favor, mantén a Roscoe en tus pensamientos. Quiero mantenerlos actualizados. Roscoe contrajo neumonía de nuevo y está luchando por respirar".

El piloto agregó detalles sobre la situación crítica: "Fue ingresado en el hospital y sedado para calmarlo mientras le hacían controles y durante el proceso su corazón se detuvo. Lograron recuperar un latido y ahora está en coma". Además, explicó con incertidumbre: "No sabemos si va a despertar de esto. Mañana trataremos de despertarlo".

Roscoe el perro de Lewis Hamilton desde 2013

Desde que lo adoptó en 2013, Roscoe ha sido el compañero inseparable de Hamilton, acompañándolo en viajes, entrenamientos y fines de semana de Gran Premio, llegando a ser una figura querida dentro del paddock de la Fórmula 1. Su presencia en los circuitos era tan habitual que Roscoe contaba con acreditaciones oficiales y era reconocido tanto como su famoso dueño.

El británico expresó su profundo cariño y agradecimiento: "Estoy a su lado y quiero agradeceros las oraciones y el apoyo", confirmando que permanecerá junto a su perro durante todo el tratamiento.

La gravedad del cuadro llevó a Hamilton a cancelar su participación en los test de neumáticos de Pirelli en Mugello, previstos para la próxima temporada 2026. La publicación generó una rápida reacción de solidaridad. En menos de una hora, superó el millón de "me gusta" y recibió miles de mensajes de apoyo, tanto de fanáticos como de colegas del automovilismo.

Varios pilotos y excompañeros destacaron la importancia de Roscoe no solo para Hamilton, sino también para la comunidad de la Fórmula 1, donde el perro se había transformado en un fenómeno mediático con más de 1,3 millones de seguidores en Instagram.

Roscoe, reconocido por su alimentación vegana, su pasión por frutas como la sandía y la piña, y su calma característica, incluso protagonizó portadas de revistas como Vogue y fue parte de sesiones fotográficas y viajes en avión privado junto a Hamilton.

El bulldog, que cumplirá 13 años este año, ya había presentado problemas respiratorios en abril, cuando fue diagnosticado con neumonía. Aunque logró recuperarse en ese momento, la recaída actual es mucho más grave y mantiene su vida en riesgo.

Hamilton y la difícil salud de su perro Roscoe.

Hamilton confesó que las últimas horas han sido muy difíciles: "Han sido unas horas aterradoras", pero mantiene la esperanza de que Roscoe pueda superar este difícil momento.

Más allá de ser una mascota, Roscoe representa para Hamilton un apoyo emocional y un símbolo de su estilo de vida, humanizando la intensa competencia de la Fórmula 1 y conectando con los fanáticos a través de su historia y carisma.

El apoyo de la comunidad y la importancia de Roscoe en la F1