Carlos Palacios, el mediocampista ofensivo de Boca quedó prácticamente descartado del partido del próximo sábado a las 19 por la 10ª fecha del Clausura de la Liga Profesional, cuando Boca visite a Defensa y Justicia en Florencio Varela.

El chileno sintió molestias en uno de sus aductores y rápidamente se sometió a estudios médicos para determinar el grado de la misma, pero es un hecho que no estará en cancha de El Halcón, donde se especula que tampoco podrá marcar el presente su técnico, Miguel Ángel Russo.

Claudio Úbeda deberá encontrar rápido reemplazo para seguir afianzando la posición del club en la próxima Copa Libertadores, además de estas protagonizando el actual certamen doméstico. Todos los caminos conducen a una nueva chance para Alan Velasco.

Cavani sigue afuera

Mientras tanto, el uruguayo Edinson Cavani sigue afuera de todos los planes. El atacante ya se había perdido para la presentación anterior contra Central Córdoba por una lesión en el psoas. Aún en rehabilitación, tampoco estará entre los concentrados para visitar a Defensa.

Por el momento no se ha tomado ninguna determinación respecto a la continuidad de Russo por sus problemas de salud. Se respeta el deseo del entrenador por continuar trabajando a pesar de su deteriorado físico que lo llevó a estar internado tres veces en las últimas dos semanas.

De esta manera, la probable de Boca para el sábado seria con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Braian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Milton Giménez.