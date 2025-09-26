Español recibe a Pacífico, en el juego destacado de viernes del Prefederal

Se pone en marcha la fecha 4 del Prefederal de básquet. Desde las 21.30hs se disputarán cuatro juegos donde sobresale el gran choque entre Centro Español, líder de la fase regulan, ante Pacífico, uno de los escoltas. Además Independiente recibe a Biguá y Perfora va por la recuperación en Plaza Huincul.

Centro español es líder en soledad de la fase regular con tres triunfos en la misma cantidad de presentaciones. El equipo de Patricio Denegris es uno de los candidatos de la competencia junto a Pacífico, que conformó un gran plantel y que está con racha de 2-1. En El Templo, ambos candidatos se verán las caras en un atractivo cotejo.

Por otro lado, en La Caldera, Independiente buscará confirmar su bien inicio luego del triunfo en el clásico y en Roca, Se medirá con Biguá, quien llega luego de caer como local ente el Progreso y con racha de 1-2.

Fran Gonzalez (Hoy en Biguá) enfrentera´a su ex equipo en su primera presentación en la competencia

Perfora de Plaza Huincul también va por la recuperación. El verde, quien jugó a dos meses la final de la Liga Federal, está tomando ritmo en la nueva temporada, y luego de derrota ante Español de local, buscará encaminar el rumbo frente al Deportivo Roca, también con racha 1-2.

En Regina, el Albo irá por su primer triunfo luego de tres caídas en serie. En frente estará la sorpresa Del Progreso, con dos victorias, y buenas presentaciones en sus tres cotejos disputados.

La fecha 5 verá acción el domingo, donde Pacífico recibe a Regina, Deportivo Roca frente a Centro Español, Biguá ante Pacífico y Del Progreso ante Independiente, todos los juegos 20hs.