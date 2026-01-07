La gravedad de los incendios que se combaten en la zona cordillerana de Chubut quedó expuesta con una definición contundente del gobernador Ignacio “Nacho” Torres. En medio de un escenario crítico por el avance del fuego, el mandatario apuntó directamente contra los responsables y dejó en claro que la provincia irá a fondo para identificarlos.

Las declaraciones se dieron mientras continúan los operativos para controlar los focos activos, en uno de los veranos más secos de los últimos años y con miles de hectáreas afectadas.

Una confirmación que agrava el escenario

Torres confirmó que el incendio registrado en Puerto Patriada, en la localidad de El Hoyo, fue iniciado de manera intencional. La información fue respaldada por la Fiscalía provincial, que determinó que el foco no fue producto de un accidente.

El dato eleva la preocupación en la región, no solo por el daño ambiental, sino por el riesgo directo al que fueron expuestas comunidades enteras y cientos de visitantes.

“Van a terminar presos”

Durante una conferencia de prensa en la Subcentral de Coordinación y Despacho de Brigadistas de Las Golondrinas, el gobernador fue directo al referirse a los responsables del incendio.

“Los miserables que prendieron fuego van a terminar presos”, afirmó Torres

En ese sentido, aseguró que el Gobierno provincial avanzará “hasta las últimas consecuencias” para que los responsables sean identificados y juzgados.

También advirtió que provocar incendios forestales no puede tener respuestas judiciales leves, especialmente cuando se pone en peligro la vida de personas y se generan evacuaciones masivas.

“Los vecinos saben lo que significa padecer estos ataques todos los años. Las medidas judiciales van a estar a la altura de la situación”, advirtió.

Puerto Patriada, el foco más delicado

El incendio de Puerto Patriada es el que mayor inquietud genera por estas horas. El fuego afectó alrededor de 1.800 hectáreas y obligó a evacuar a más de 3.000 personas, entre residentes y turistas que se encontraban en la zona.

Según se informó oficialmente, el foco se inició en un lugar y en un horario considerados estratégicos, con gran presencia de familias y visitantes, y con el riesgo adicional de comprometer el único camino de salida del área.

El estado de los incendios en Chubut

El gobernador detalló que actualmente hay cinco incendios registrados en distintos puntos de la provincia. El foco de Cholila, el primero en declararse, se encuentra controlado y también fue determinado como intencional, tras el hallazgo de material combustible y acelerantes.

En tanto, el incendio de El Turbio está contenido en un 90%, el foco del Parque Nacional Los Alerces continúa activo y el de Lago Engaño ya fue controlado.

Un despliegue sin precedentes

En el combate del fuego trabajan más de 180 brigadistas, además de más de 100 personas abocadas a tareas logísticas. El operativo cuenta con cinco aviones hidrantes y un helicóptero, junto con apoyo de equipos llegados desde Neuquén, Córdoba, Río Negro y Santiago del Estero, además del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

Torres destacó la coordinación entre los distintos organismos y remarcó que la prioridad sigue siendo garantizar la seguridad de la población y de quienes visitan la región.

Amenazas y hechos bajo investigación

El mandatario también alertó sobre situaciones que incrementan la tensión. En los últimos días se registraron amenazas vinculadas a posibles nuevos incendios y el hallazgo de granadas en la localidad de Epuyén.

Estos hechos ya son investigados por el Ministerio de Seguridad, la Fiscalía y la Procuración, en un contexto que mantiene en vilo a la cordillera chubutense.

Mientras el fuego sigue siendo combatido, las declaraciones del gobernador dejan un mensaje claro: el origen intencional de los incendios marca un punto de inflexión y abre un escenario judicial que promete consecuencias severas.