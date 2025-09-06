Con buen cierre de Neuquén, culminaron los Juegos Nacionales Evita de Adultos Mayores

La delegación de Neuquén dio por finalizada su participación en los Juegos Nacionales Evita de Adultos Mayores que se desarrollaron en la ciudad de Salta con la presencia de equipos de todas las provincias del país.

La última presentación de la provincia tuvo lugar en la disciplina de tenis de mesa femenino, donde las representantes neuquinas Cristina Calderón y Gladis Romero, oriundas de San Martín de los Andes, se impusieron de manera contundente ante el conjunto de San Luis, con un resultado final de 3 a 0.

Con esta victoria, las jugadoras aseguraron el quinto lugar en la clasificación general de la competencia nacional, coronando así una destacada participación metiéndose entre las diez mejores del país, lo que reflejó el esfuerzo, la dedicación y el espíritu deportivo de la delegación.

La edición 2025 estuvo destinada para personas mayores de 60 años que competirán en 10 disciplinas que componen el programa deportivo: ajedrez, circuito de habilidades motrices (CHM), newcom, pádel, orientación, sapo, tejo, tenis, tenis de mesa y truco.

De esta manera, Neuquén culmina su paso por una nueva edición de los Juegos Nacionales Evita de Adultos Mayores, una cita que año tras año se consolida como espacio de integración, convivencia y encuentro para las y los deportistas de todo el país.

La competencia, que reúne entre 1500 a 2000 deportistas de toda la nación, quedó conformada para el 2026 donde San Juan será la sede oficial, confirmada por el secretario de Turismo, Ambiente y Deporte de la nación, Daniel Scioli.