Miguel Ángel Russo no estará en el banco de Boca para visitar a Defensa y Justicia, partido por la 10ª fecha del Clausura 2025 que tiene a su equipo como uno de los grandes protagonistas de la zona A que lidera Unión de Santa Fe.

El experimentado entrenador estuvo internado durante la semana, por tercera vez en el último mes, a causa de diferentes cuestiones relacionadas a su salud que viene afectada desde hace años por un cáncer.

Recién el viernes pudo abandonar el Instituto Fleni para trasladarse a su domicilio. La prescripción médica indicaba reposo en familia, pero la intención de Russo fue subirse al micro con el plantel.

El día lluvioso, jornada casi invernal en el conurbano bonaerense, terminó inclinando la balanza para sentarse frente al televisor, mantener un contacto telefónico con Úbeda y seguir las acciones de manera tranquila.

El club ya estaba al tanto de todo, pero no quiso confirmar la noticia hasta los minutos previos a la partida desde el hotel, siempre respetando la voluntad personal del profesional.

La última vez que Boca quedó al frente de un ayudante de campo en un partido oficial fue en el 2020, también con Russo como el gran ausente. Entonces se debió a una cuestión de protocolo por la pandemia ya que el técnico era una persona de riesgo y no viajó en el avión que transportó al plantel hasta Paraguay para enfrentar a Libertad como visitante.

Quien tomó las riendas del plantel y la delegación fue Leandro Somoza y el equipo ganó 2 a 0 con goles de Eduardo Salvio por la Copa Libertadores.

Definiciones

Tanto Boca como Russo deberán tomar decisiones en los próximos días en relación al futuro. La situación que ya no pueda decir presente en un partido ha sido el final de una larga sucesión de hechos que puertas adentro mantiene la atención en diferentes frentes.

Medios allegados al día a día del club aseguran que el técnico no daría un paso al costado para proteger también la fuente laboral de sus colaboradores. Y la Comisión Directiva no parece dispuesta a avanzar en esa dirección mientras el equipo se mantenga en la senda del protagonismo.

Deportivamente, lo único que hay por delante es el certamen doméstico, clasificar a la próxima Copa Libertadores y buscar el título del Clausura.

Por más cruel que se exponga, mientras Boca gane, no habrá presiones dirigenciales en relación a la función de Russo, al menos hasta diciembre. Mientras tanto, Úbeda llevará al voz cantante.