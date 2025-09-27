La derrota en cancha de Defensa y Justicia no fue la única mala notica para Boca en la 10ª fecha del Clausura 2025, es que a primer turno del sábado, en Mar del Plata, Argentinos Juniors ganó ante Aldosivi 2 a 0 y de esta manera lo alcanzó en la tabla anual de posiciones.

Porqué es tan importante esa clasificación para el Xeneize. Porque es uno de los caminos que conducen a la próxima Copa Libertadores y como el andar deportivo del equipo no da garantías, el camino se torna sinuoso.

El Bicho se impuso con los goles de Giuliano Cerato en contra a los 30 minutos del segundo tiempo, luego del un centro atrás que tomó a toda la defensa local retrocediendo.

Siempre bajo la lluvia, Hernán López llegó desde la mitad de la cancha para tomar un rebote y sólo cuatro minutos más tarde de la apertura pisó el área para ubicar la pelota al segundo palo del arquero Guillermo Farré-

Con los tres puntos quedó 7° en la zona A del Clausura, metiéndose entre los clasificados a playoffs, pero además acumuló 47 unidades en todo el 2025, los mismos que ostenta Boca hasta el momento.

Por encima de ambos están Central con 50 que goleó en La Plata a Gimnasia 3 a 0 y River con 49, en la previa a su compromiso del domingo como local ante Riestra.

Primer gol

La caída en Florencio Varela también dejó para la estadística el primer gol de Leandro Paredes en este regreso a la institución.

Hasta aquí, el mediocampista no había convertido más allá de su incidencia directa en las últimas victorias del equipo.

La próxima fecha tendrá a Boca jugando como local frente a Newell’s y otra de las situaciones que mantendrá la atención de todos es la salud del técnico, razón por la cual no estuvo presente en el banco de suplentes ante El Halcón.