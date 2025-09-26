Miguel Ángel Russo recibió el alta médica para volver a casa después de una internación de tres días en el Instituto Fleni y, pese a la prescripción de permanecer haciendo reposo junto a la familia, el técnico de Boca no descartó sentarse en el banco de suplentes Xeneize en el partido ante Defensa y Justicia del sábado a las 19 por la 10ª fecha del Clausura.

Transitando una dura enfermedad desde hace varios años, los sucesos clínicos se han repetido en el último tiempo para el profesional que en más de una oportunidad fue consultado al respecto y de manera tajante ha expresado que “uno sabe cómo está su salud”.

Más allá de los juicios de valor y de las apariencias físicas en el banco de otros partidos del equipo principal de La Ribera, Russo persiste en la función y mientras se ausenta por fuerza mayor se ha apoyado en Claudio Úbeda, su hombre de confianza dentro del cuerpo técnico.

El ex marcador central estuvo al frente de las prácticas post 2 a 2 contra Central Córdoba en La Bombonera y recibió la mala noticia en relación a la lesión de Carlos Palacios. El ingreso de Alan Velasco por el chileno será la única variante, algo de lo que está al tanto Russo.

Si la cabeza del cuerpo técnico finalmente no se puede hacer presente en la cancha de El Halcón, Úbeda llevará la voz de mando de un Boca que desde lo estadístico ha mejorado en las tablas, está en zona de clasificación a la Copa Libertadores del 2026 por la anual y con pasaporte transitorio a los playoffs del Clausura.

Los 11

De no mediar ningún imprevisto más, la formación visitante en cancha de Defensa y Justicia estará confirmada por Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Sebastián Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Milton Giménez y Miguel Merentiel.

El plantel ya quedó concentrado en el hotel habitual, sin Russo, pero sí con el resto del cuerpo técnico. Recién sobre la hora del partido se resolverá la presencia del entrenador.