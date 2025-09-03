El plan de la AFA para renovar el Estadio Único de La Plata y convertirlo en sede de la Selección

La Asociación del Fútbol Argentino avanza con un proyecto ambicioso: transformar el Estadio Ciudad de La Plata – Diego Armando Maradona en la casa de la Selección. Este martes se anunció que en los próximos días se presentará un master plan de renovación que incluye mejoras en el campo de juego, iluminación, vestuarios, playones, cancha auxiliar y techos.

El convenio, firmado en diciembre de 2024 entre la AFA y la Provincia de Buenos Aires, cedió el uso y explotación del estadio a la entidad madre del fútbol argentino. La intención es poner en valor un escenario que hoy cuenta con capacidad para 53 mil espectadores, está completamente techado y, pese a sus condiciones, en los últimos años se utilizó más para espectáculos culturales que para partidos oficiales.

Vista interna del Estadio Único de La Plata, que será modernizado para recibir nuevamente al fútbol grande

Entre sus usos recientes se destacan recitales históricos, como la vuelta de Los Piojos a los escenarios y la presentación de La Renga, además del Festival de la Cerveza realizado en mayo. En cambio, su actividad futbolera se encuentra relegada: el último encuentro que recibió fue durante el Mundial Sub 20 de 2023.

“Queremos saldar esta deuda edilicia y tener un estadio de primer nivel para poder jugar partidos de todo nuestro fútbol”, aseguró Claudio Tapia, presidente de la AFA. La idea no solo es que el seleccionado masculino y femenino lo utilicen como sede habitual, sino también brindar un espacio neutral para encuentros de Copa Argentina, finales locales y hasta competencias continentales.