Este jueves 4 de septiembre, Lionel Messi podría disputar su último encuentro oficial por Eliminatorias Sudamericanas con la Selección Argentina. Luego de que la albiceleste reciba a Venezuela en el Estadio Monumental, la Pulga podría volver anticipadamente para reintegrarse con Inter Miami y saltearse el viaje a Ecuador, donde el elenco de Lionel Scaloni cerrará el certamen ante la Tri.

Según informaron varios medios, el cuerpo técnico tiene la intención de que el '10' descanse ante Ecuador, duelo que se jugará el martes 9 en Guayaquil, para evitar que el capitán argentino realice un viaje que podría generar mayor desgaste. Más allá de eso, en la charla que Messi tuvo ayer con Scaloni le dejó en claro que él está bien para disputar ambos encuentros. La decisión final se conocerá tras el duelo ante la Vinotinto.

El partido del jueves en el Monumental tendrá un clima especial, ya que los hinchas podrían estar despidiendo a Messi en su última presentación oficial por Eliminatorias en Argentina. Más allá del emotivo momento, el futbolista apunta a cuidar su estado físico para afrontar el tramo final de la temporada con Inter Miami, donde sus objetivos están puestos en llevar al club a la conquista de la MLS.

Que le depara a Messi con Inter Miami

El calendario de Leo en el club de Florida tendrá una serie importante de encuentros, con nueve partidos en 35 días. Recordemos que el capitán argentino sufrió algunos problemas musculares en su isquiotibial y es por eso que surgió esta posibilidad de que el rosarino descanse evitando el traslado a Ecuador y se sume directamente a su equipo en Estados Unidos tras el partido con Venezuela. Las Garzas apuntan a conseguir su primer título nacional en la historia del club, un logro que podría ayudar a paliar la reciente derrota en la final de la Leagues Cup contra Seattle Sounders y la eliminación en semifinales de la Concachampions.