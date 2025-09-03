Rio Negro arrasó en el Torneo Patagónico de vóley

En Puerto San Julián se disputó durante todo el fin de semana el Campeonato Patagónico Provincial de Vóley, competencia a nivel selecciones que reúne a las provincias de la Patagonia, y donde Rio Negro hizo pleno, quedándose con los cuatro títulos en juego, dos en damas y dos en caballeros.

La competencia que reunió a las 6 provincias de la Patagonia en rama Sub 12 y 13, dejó a Rio Negro en lo más alto en ambas ramas.

En Sub 12 masculino superó 3-0 a Chubut en la final, mientras que en damas, le ganó al equipo local por 3-1, post superar a Neuquén en semifinales.

En Sub 13, ambas coronas las obtuvo ganándole a La Pampa. En caballeros en set corridos, mientras que en damas animaron una apasionante definición que se definió en quinto set.

dos bronces para neuquén en rama femenina

Para Neuquén fueron dos podios en rama femenina. La sub 12 superó a Chubut por la medalla de bronce, mientras que Sub 13 le ganó a Santa Cruz.

La competencia que duró 4 días, se desarrolló en los Gimnasio Municipal, Gimnasio N.I.D.O, Asociación Club Independiente de Puerto San Julián. En fase regular se enfrenaron todos contra todos donde compitieron Rio Negro, La Pampa, Chubut, Santa Cruz, y Tierra del Fuego.

Podios:

Sub 12 masculino

Rio Negro Chubut Santa Cruz

Sub 12 femenino

Rio Negro, Santa Cruz Neuquén

Sub 13 masculino

Rio Negro La Pampa Chubut

Sub 13 femenino