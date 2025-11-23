Durante la madrugada de este domingo, personal policial de la jurisdicción de Plottier intervino tras un alerta emitida por el Centro de Operaciones Policiales.

Informaron que el aviso fue generado por un conductor de taxi que, al detectar la actitud sospechosa de un pasajero, activó el dispositivo antipánico mientras circulaba por Ruta 22, a la altura de calle Caracas.

Al arribar al lugar, los efectivos identificaron al individuo señalado, constatando que presentaba un pedido de captura vigente por evasión en la ciudad de Cutral Co.

De inmediato se procedió a su demora y posterior traslado a la Comisaría Séptima, donde quedó a disposición de la Justicia.

La intervención permitió concretar la recaptura sin incidentes, destacando la rápida respuesta policial, pero además la correcta utilización del sistema de alerta por parte del conductor, una forma de participación ciudadana para prevenir el crimen y colaborar con las autoridades.

La implementación de sistemas de seguridad

Hace años los taxis y remises cuentan con botón antipánico y con cámaras dentro, que se activan con el ingreso de cada pasajero y se desactivan cuando se bajan. Estas imagenes quedan guardadas y pueden ser utilizadas tanto por la policía como por la justicia. En el caso del botón, una vez presionado permite que la policía concurra al lugar donde esté el vehículo.

La medida cumple con las ordenanzas Nº 14029 y N° 14030 sancionadas por el Concejo Deliberante tras el grave incidente que sufrió el taxista Pablo Sánchez, quien fue baleado por delincuentes en 2019 mientras trabajaba como taxista, en el bajo de Neuquén.

Hay una gran cantidad de casos en los cuales taxistas han activado el botón de pánico que llevan en sus móviles, cuando notan actitudes sospechosas o posible peligro durante los viajes, que muchas veces se realizan de madrugada o en altas horas de la noche.