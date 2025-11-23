Este domingo 23 de noviembre finaliza la 17° edición de la Fiesta Nacional del Chivito, en Chos Malal. La misma inició este viernes, con la presencia de las autoridades en el acto de inauguración, entre ellas el gobernador Rolando Figueroa. La tradicional celebración del norte neuquino continúa este domingo con espectáculos musicales, actividades gauchas y gastronomía regional.

Como cada año, la fiesta cuenta con la tradicional Globa de Chivos, que está a cargo del chef embajador de la gastronomía neuquina, Moncho Vázquez, acompañado de un equipo de cocineros para la preparación de chivos al asador.

En cuanto a los espectáculos musicales, en la noche inaugural se presentaron, entre otros India Fernández, Sol de mi Tierra y Arrebol. Luego del acto formal de apertura, subieron al escenario la Orquesta municipal, Alma rezabaile, Ernesto, Guevara, Piko Frank y Los hermanos Contretas, entre otros.

El sábado se presentaron Los Herrera y Los Reales del Valle, mientras que el cierre de hoy, domingo, estará a cargo de Lucas Sugo y Dale Q’ Va, quienes cerrarán la fiesta a pura cumbia.

Los shows en el escenario comienzan a las 18, la premiación de las jineteadas y el sorteo bono de la fiesta será a las 23.15 y el cierre del escenario a las 6.

Por otro lado, el cronograma de jineteadas comenzó a las 10 de este último día. A las 17 será la final del campeonato de jineteadas y a las 18 el cierre del campo de jineteadas.

Esta última jornada trae expectativas ya que se hará el sorteo bono contribución, el cual entregará una Toyota Hilux 4×4, 5 millones y 3 millones de pesos. Las entradas para hoy se pueden adquirir de forma online en eventpass. En cuanto a los precios, los valores son los mismo para las tres noches.

Cabe destacar que menores de 10 años no pagan entrada y que es una entrada por día y por persona. Un año más la Fiesta Nacional se despedirá hasta la próxima edición, consolidándose como un evento turístico y gastronómico elegido por neuquinos y visitantes.