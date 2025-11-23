En MasterChef siempre hay tensión: el reloj que corre, el jurado que observa y las devoluciones que pueden cambiar el ánimo de cualquiera. Pero lo que nadie esperaba era que, entre ollas, nervios y platos fallidos, surgiera un rumor capaz de opacar incluso a los desafíos del día. Evangelina Anderson, una de las figuras más fuertes del certamen, quedó envuelta en una versión que llegó para sacudir la cocina: un posible flechazo con un compañero mucho más joven.

La chispa, según se comenta detrás de cámaras, habría surgido entre grabación y grabación, en esos minutos donde la adrenalina baja y los participantes comparten risas, frustraciones y anécdotas. Fue allí donde varios empezaron a notar un detalle que llamó la atención: la complicidad evidente entre Evangelina Anderson e Ian Lucas, el influencer que llegó al programa con su estilo fresco y un fandom que lo sigue a donde vaya.

Ian, de apenas 26 años, es una estrella digital que combina música, actuación y contenido viral, y que no tarda en generar simpatía con quien tenga enfrente. Lo sorprendente es que, según quienes conocen el ritmo interno del reality, la química con Evangelina sería más que un simple buen vínculo entre compañeros. No se trata de escenas románticas, porque nadie los vio en actitudes comprometedoras, pero los gestos hablan solos: miradas que se cruzan en momentos inesperados, chistes internos que no todos entienden y una fluidez que dio pie a las versiones.

El comentario que terminó de encender la mecha apareció en Gossip, cuando Esthercita lanzó una frase que dejó mudos a todos: “Hay onda, hay tensión sexual, están a nada del coito”. La seguridad con la que lo dijo obligó a revisar lo que se venía comentando hacía semanas en redes y en los pasillos de Telefe.

La parte más picante del rumor radica en el contexto personal de Evangelina Anderson. Tras su separación de Martín Demichelis, padre de sus tres hijos, su nombre sonó en varias especulaciones amorosas que ella misma se encargó de desmentir. Repetidas veces afirmó que está soltera, enfocada en su familia y en esta nueva etapa televisiva. Por eso, la sola mención de un posible interés amoroso dentro del ciclo tomó por sorpresa a muchos.

Los especialistas en chimentos explican que no hay pruebas concretas, sino señales que alimentan la idea: interacciones llamativas en redes, coincidencias en horarios, movimientos en el estudio y un vínculo que creció con una naturalidad que no pasó inadvertida. Nada confirmado, pero tampoco nada que permita descartar del todo esta versión.

Por ahora, Evangelina Anderson elige el silencio y la elegancia. Ian Lucas, fiel a su estilo, se limita a sonreír cuando le preguntan. Y en la cocina de MasterChef, donde cada detalle se amplifica, el rumor ya se transformó en el plato más comentado de la semana.