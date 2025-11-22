Los Pumas cayeron de forma ajustada ante Inglaterra en el Allianz Stadium conocido como en el imponente Twickenham Stadium, por el último test match. Tras dos importantísimas victorias ante Gales y Escocia, el combinado argentino le hizo un gran partido a La Rosa, y estuvo cerca de otra épica levantada en el final, cayendo 27-23.

Como hace 7 días contra Escocia, Argentina estivo debajo en el marcador gran parte del partido, y en un segundo tiempo con mucho empuje, logró levantar un resultado adverso, quedando a un try del triunfo de visitante frente a la potencia Inglaterra. si bien la temporada se cierra con derrota, el balanse en general es sumamente positivo para Los Pumas, que quedaron bien plantado de cara al mundial.

Con el puesto 6 asegurado en el ranking Mundial, los Pumas cierran su última gira en el Reino unido. Primer tiempo donde el seleccionado inglés fue superior y eficaz a la hora de atacar. A los 8 Ford con un drop abre el marcador. Jugada siguiente Max Ojomoh marcó el primer try para el 10-0.

Promediando la primera etapa, nuevamente Inglaterra marcó con una gran corrida de Immanuel Feyi- Waboso, quien revió abierto un gran pase de pie para estirar distancias 17-0.

Argentina tuvo varias chanches para entrar en el Ingoal, pero le faltó precisión, recién a los 34´pudo descontar con un penal de Tomás Albornoz.

En la segunda etapa descontaron rápidamente Los Pumas con un gran Try de Justo Piccardo, quien por el medio apoya, y más la conversión de Albornoz, Argentina se puso 10-17.

Le levantada se confirmó jugadas siguiente, Argentina tuvo constantemente la pelota y buscando el ingoal, y cuando llegó la chance del penal, Albornoz no falló y con dos patadas achicó la distancia 17-16.

En los diez finales reaccionó el elenco local, que volvió a atacar y buscar la zona de puntos, Henry Salde liquidó una buena jugada por el centro, y con una conversión y posterior penal de Ford, La Rosa se puso 27-16.

Los Pumas no se entregaron, y a falta de un minuto y medio del final volvió a convertir un try por intermedio de Rodrigo Isgó, más la conversión, dejaron el cotejo 27-23.

Argentina tuvo la última, la llevó del fondo propio y quedó a pocos metros del try y conseguir un triunfo histórico en La Catedral, pero un error en el Line terminó desechando la chance de una nueva épica.

Pese a cerrar la temporada con derrota, ajustada y de visitante, para Argentina fue un cierre sumamente positivo en la gira de tres partidos, y al mismo tiempo remarcar la solidez de equipo que fue armando en la temporada, y un recambio que está a la altura de cara al mundial del 2026.

La Previa:

El elenco dirigido por Felipe Contepomi buscará cerrar la última ventana del año de la mejor forma, luego de vencer a Gales en Cardiff con un marcador de 52 a 28 y a Escocia en Edimburgo, donde no ganaban desde hace 16 años, con una histórica remontada que tras comenzar con 21 puntos a cero, finalizó 33 a 24 en favor del equipo nacional. Estos resultados le valieron para asegurarse, de mínima, el sexto puesto del ranking mundial, y buscarán ahora dar la sorpresa en Londres. Tomás Albornoz, Franco Molina y Lucio Cinti se incorporaron al plantel por primera vez en la gira.

Alineación confirmado del elenco nacional

El seleccionado británico se impuso a su par neozelandés por 33 a 19, en una de las mayores victorias de su historia frente a este rival. Sin embargo, el cotejo dejo importantes bajas que obligarán al coach Steve Borthwich a emplear variantes. Si bien las modificaciones son seis, las más destacadas son el ingreso de Henry Slade como recambio de Ollie Lawrence y el de Ben Spener en lugar de Elliot Daly.

Probables Formaciones

Inglaterra: Ellis Genge, Luke Cowan-Dickie, Asher Opoku-Fordjour, Maro Itoje, Alex Coles, Guy Pepper, Sam Underhill, Ben Earl; Ben Spencer, George Ford, Elliot Daly, Fraser Dingwall, Henry Slade, Immanuel Feyi-Waboso, Freddie Steward.

Los Pumas: Thomas Gallo, Julián Montoya, Pedro Delgado, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Juan Martín González, Marcos Kremer, Santiago Grondona, Simón Benítez Cruz, Tomás Albornoz, Bautista Delguy, Justo Piccardo, Matías Moroni, Rodrigo Isgró y Juan Cruz Mallía. Coach: Felipe Contepomi.

Hora de Inicio: 13.10

Árbitro: Pierre Brousset

TV: ESPN 2

Estadio: Allianz Stadim de Londres