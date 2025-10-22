Nahitan Nández, mediocampista uruguayo que emigró de Boca Juniors en 2019, vuelve a estar en la órbita del club xeneize a seis años de su partida. Actualmente juega en el Al Qadisiah de Arabia Saudita, donde es titular indiscutido y tiene un vínculo contractual que se extiende por 18 meses más.

El periodista Germán García Grova detalló la situación del jugador: “Le quedan 18 meses de contrato en el Al-Qadshia, en el equipo árabe de estos clubes nuevos, donde jugaba Equi Fernández. Es un jugador titular indiscutido. El Al-Qadshia está renovando lo que tiene que ver con la parte de la dirección de fútbol y demás”.

Situación contractual y opciones de futuro para Nández

Respecto a la posibilidad de su salida, García Grova agregó: “Voy a contar las dos campanas. Tiene una cláusula de salida de 8 millones de euros. Del lado del futbolista manifiestan que los contactos son más ácidos que otras veces. Del lado del futbolista manifiestan que el jugador analizaría la posibilidad de retornar al fútbol sudamericano. Del lado del club cuentan que Nández está muy cómodo, que hasta acá no planteó la posibilidad de salir”.

Además, el cronista señaló un dato económico relevante: “Y me agregan que entran los últimos 18 meses de contrato, que según lo que me toman del club, son los meses más fuertes de pago”.

En Boca Juniors, Nández dejó una marca importante con 67 partidos oficiales, de los cuales fue titular en 54 y anotó 6 goles. Durante su estadía, consiguió dos títulos: la Superliga 2017-2018 y la Supercopa Argentina 2019, además de haber sido finalista en la Copa Libertadores.

La posible vuelta de Nahitan Nández al club argentino genera expectativa en un mercado de pases que podría traer novedades para el mediocampo del Xeneize, mientras la negociación entre las partes sigue en análisis.