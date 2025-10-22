La terrible venganza en vivo a Marcelo Tinelli: le cortaron el pantalón y mostraron cómo quedó

Marcelo Tinelli vivió una de esas escenas que quedarán en la historia de sus transmisiones en vivo. En medio de una charla distendida durante el stream Estamos de Paso, el conductor fue sorprendido por una de sus invitadas, quien decidió ajustar cuentas del pasado y cobrarse una vieja deuda televisiva: así como él en algún momento cortó polleras, ahora le tocó ver lo que se siente que le corten el pantalón en vivo.

Todo arrancó como una broma, pero rápidamente se transformó en un momento de justicia poética. Desde que comenzó su nueva etapa frente a las cámaras digitales, Carla Conte no perdió oportunidad de recordarle los históricos segmentos del Bailando donde las participantes terminaban con la pollera cortada por el propio Marcelo Tinelli, escenas que hoy serían impensadas gracias al cambio de visión sobre estas actitudes. Entre risas, le advirtió que “algún día le iba a tocar”. Y cumplió.

Mientras el equipo del programa debatía temas del día, una de las integrantes del staff, Checha, mostró que trajo una tijera para devolverle lo que ocurría hace muchos años. “¿Qué van a hacer?”, preguntó el conductor entre divertido y desconfiado. “¡La venganza histórica!”, gritó Conte desde el otro lado del estudio.

“Pero con ese pantalón, pagamos siete meses de expensas”, bromeó uno de los productores, intentando frenar la escena. Sin embargo, Marcelo Tinelli, lejos de resistirse, aceptó el reto: “Lo único que les pido es que tengan cuidado en dónde meten la tijera”, dijo entre risas, mientras las cámaras captaban el momento exacto en que la tela comenzaba a ceder.

En cuestión de segundos, la broma se completó. El pantalón del conductor quedó hecho un improvisado mini short y el estudio estalló de carcajadas. “No puedo creerlo, esto es un antes y un después”, lanzó una de las panelistas, mientras el propio Marcelo reconocía entre risas que la venganza estaba más que merecida.

Lo curioso es que el momento sirvió para poner sobre la mesa un tema que Tinelli ya había reflexionado públicamente. En una entrevista con Matías Martin, el conductor había admitido que aquellos segmentos del pasado “hoy resultan incómodos de ver” y que los mira con distancia. “Me parece que hay un cambio cultural grande que excede la televisión. Hay un movimiento mundial de igualdad de género y creo fervientemente en eso”, expresó en su momento.

Aun así, también se permitió defender su trayectoria y contextualizarla: “Me parece que juzgar un programa como el nuestro, con el humor que hicimos hace 20 o 10 años, es absolutamente injusto. Es como poner los programas de Olmedo y criticarlos con la mirada de hoy”, reflexionó.

De este modo, lo que comenzó como un simple juego terminó convirtiéndose en una escena simbólica: la revancha de las mujeres que alguna vez pasaron por ese viejo ritual televisivo que ya no volverá a repetirse. Ahora, entre risas, tijeras y complicidad, Marcelo Tinelli se encargó de cerrar un círculo con su característico humor.