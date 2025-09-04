Pasado un buen tiempo del sacudón en la dirigencia de Boca luego de la decisión de Juan Román Riquelme de disolver el Consejo de Fútbol, siguen vigentes las especulaciones sobre posibles incorporaciones en la estructura del club. Uno de los que sonó fue José Pékerman, quien se refirió en una entrevista a la posibilidad de sumarse al Xeneize como mánager.

Con 76 años y una extensa trayectoria en selecciones nacionales y clubes, Pékerman apareció como candidato para ser quien se haga cargo de comandar esta reestructuración futbolística del club de La Ribera. Sobre esta chance, el entrenador comentó: "Lo de Román son muchas cosas que se dicen. Con él tenemos una relación tan grande que, si alguien llama, siempre vamos a hablar. Eso no quiere decir que estemos de acuerdo en hacer algo, él y su grupo deben saber lo que necesitan", dijo, sin dar más especificaciones en su entrevista con DSports Radio. Además, confirmó que "recibió varios llamados" del fútbol argentino, pero está esperando un trabajo a nivel de selecciones.

El ex entrenador de la Selección Argentina Sub-20 y la Mayor, ratificó que su vínculo con Riquelme sigue siendo muy bueno y recordó los momentos que compartieron en la albiceleste: "Tenemos una grandísima relación y esas cosas quedan para siempre. Yo lo saqué en el Mundial y él siempre me había dicho 'José, cuando yo juegue mal, sáqueme'", rememoró.

Pékerman tuvo su última experiencia como DT en 2022, pero suena para ocupar un lugar en la estructura de Boca.

Un vínculo de larga data

Vale recordar que las carreras de Riquelme y Pekerman están vinculadas desde Argentinos Juniors, cuando el enganche era apenas un adolescente y el DT oficiaba de coordinador de las juveniles del Bicho. Poco después, se reunieron en la Selección Sub-20, donde José condujo y Román fue parte del campeonato del mundo en Malasia 1997, mientras que un nuevo reencuentro se dio en la Mayor, en el camino hacia el Mundial de Alemania 2006.

El entrenador tuvo su última experiencia en un banco de suplentes en Venezuela, donde asumió en 2021 pero renunció al año siguiente, denunciando inclumplimientos por parte de la Federación. Más allá de su labor como DT, se destaca su intervención en las estructuras formativas en sus pasos por Argentina y Colombia, y es por eso que Román lo considera para un puesto clave dentro de la gestión futbolística de Boca.