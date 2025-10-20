La terrible secuela que afronta Catherine Fulop por su caída del escenario: “La van a operar”

A un mes del accidente que sufrió durante el show de Erreway en el Movistar Arena, Catherine Fulop enfrenta una difícil consecuencia que nadie imaginaba. Es que si bien al principio parecía solo un golpe menor, sobre todo por la velocidad con la que se repuso, terminó siendo una lesión seria en el hombro, y la actriz venezolana confirmó que deberá pasar por el quirófano en las próximas semanas.

La información se conoció en Puro Show, donde Fernanda Iglesias contó que la artista deberá ser intervenida quirúrgicamente por la rotura de ligamentos. “La tienen que operar porque se rompió los ligamentos del hombro. La caída no fue tan liviana”, explicó la periodista, antes de detallar que la fecha de la cirugía ya está fijada: “La van a operar el 27 de noviembre”.

Horas más tarde, la propia Catherine Fulop decidió hablar y aclarar cómo se encuentra realmente. En un audio que le envió a Pampito, la conductora reconoció que el dolor se volvió insoportable y que comenzó a notar una pérdida de fuerza en el brazo afectado. “Estoy súper bien, pero empecé a perder fuerza en el brazo y me duele muchísimo. Se me cortó el tendón y los ligamentos. Fue cuando traté de agarrarme”, explicó.

El accidente ocurrió el pasado 16 de septiembre, cuando Cathy Fulop se encontraba sobre el escenario durante un homenaje al fenómeno juvenil que marcó a toda una generación. En medio del entusiasmo del público, un mal paso la hizo caer desde una altura considerable. En ese momento, intentó sostenerse con un brazo para evitar el impacto directo, y esa maniobra terminó provocándole la lesión.

A pesar del dolor, Catherine mantuvo la sonrisa y el buen humor que la caracterizan. “En el momento no sentí nada. A lo mejor tengo el umbral del dolor muy alto. Igual estoy muy bien, no se hagan un drama. Esto fue por el esfuerzo de sostenerme con el brazo”, comentó con su habitual optimismo, intentando llevar tranquilidad a sus seguidores.

Mientras se prepara para la cirugía, la actriz continúa con sesiones de kinesiología y controles médicos. En sus redes, se mostró rodeada de su familia y compartió algunos mensajes de agradecimiento a quienes le enviaron su cariño y apoyo desde que se conoció la noticia.

De este modo, Catherine Fulop atraviesa una etapa de recuperación física que pondrá a prueba su fortaleza. Por lo pronto, pensando en que se convertirá en abuela y debe recuperar la fuerza para sostener a su nieto, planea pasar por el quirófano y así olvidarse el malestar que la acompaña desde hace más de un mes.