Quién es el ciclista arrollado en un camino rural en Guerrico

La tragedia en Guerrico suma nombres y detalles. Si bien aún resta por conocer los detalles que determinarán los foreneses que le realicen la autopsia en la mogue judicial de Roca, se conocicó que la víctima tenía 20 años y desde hace años practicaba ciclismo de montaña, aunque en el último tiempo había incurcionado en el ciclismo de ruta. Las primeras informaciones indican que el automovilista, al no ser de la región, no se percató del cruce de calle y desconocía que es un camino muy utilizado por ciclistas para entrenar.

El hecho ocurrió cerca de las 14, en el cruce de la calle rural 8, por la que transitaba el auto, y la 11, por donde lo hacía la víctima fatal, en su bicicleta Venzo negra de ruta. El joven ciclista fue identificado como Darío Drujera, un joven de 20 años oriundo de Allen. Su muerte fue instantánea.

El impacto fue tan violento que el joven voló por el aire y chocó contra el parabrisas y la línea superior del techo del auto. A simple vista, en el lugar, se podía ver la magnitud del golpe: el parabrisas estallado y la trompa del Chevrolet totalmente deformada, también la parte superior. La zona permaneció acordonada mientras los peritos trabajaban para reconstruir el accidente.

El personal policial y los investigadores relataron que el golpe de contra el parabirsas y el techo contra el ciclista fue determinante para su fallecimiento. Las imágenes del auto y los restos de la bicicleta muestran la fuerza de un choque que ningún ciclista podría resistir.

Darío Drujera tenía 20 años y hace un tiempo había cambiado la bici de montaña por la de ruta

El tránsito quedó interrumpido y en cuestión de minutos la zona se llenó de ciclistas, quienes no salían de su asombro. Primero se interiorizaron de cómo fue el choque y posteriormente del nombre de la víctima, con quien se cruzaban a diario por la calle asfaltada al sur de la ruta Nacional 22. También reconocieron la peligrosidad con la que conviven cada vez que salen a rodar, por el tránsito de camiones, camionetas y autos que poco respetan a las bicicletas.

La Fiscalía continúa con las diligencias: el conductor fue sometido a test de alcoholemia y se realizan los análisis forenses correspondientes para determinar con precisión las circunstancias del fatal accidente.