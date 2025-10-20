Corrió para escapar y lo agarraron con cocaína y $224 mil en pleno centro de El Bolsón

Todo comenzó a las 7.30 de la mañana en el centro de El Bolsón, sobre calle Roca, entre San Martín y Onelli, frente a un local bailable que todavía recibía los últimos movimientos de la noche anterior. Los efectivos de la Comisaría 12° realizaban tareas de prevención cuando un joven de 20 años, domiciliado en el barrio Libertad, intentó escapar al notar la presencia policial.

La fuga derivó en una persecución a pie que duró apenas unas cuadras. Los uniformados lograron interceptarlo y reducirlo sin que nadie resultara herido. Durante la requisa, del bolsillo del joven cayó una bolsa con varios envoltorios de nylon negro. Al continuar el cacheo, los agentes encontraron más bolsas, dinero en efectivo y otros elementos personales.

El personal de Toxicomanía confirmó mediante pruebas de campo que los envoltorios contenían 26 gramos de cocaína y 6 gramos de marihuana. Además, se secuestraron $224.000 en billetes de alta denominación, un teléfono celular y tres encendedores. Todo quedó bajo la cadena de custodia correspondiente, asegurando que la evidencia pueda ser utilizada en la investigación.

Por disposición del fiscal de turno, el joven no quedó detenido, aunque se le tomaron las huellas dactilares y se constató su domicilio. La acción evidencia la presencia activa y la rápida capacidad de respuesta de la fuerza provincial, y cómo cada patrullaje y control ayuda a detectar movimientos sospechosos antes de que las sustancias ilegales lleguen a los barrios.

Este operativo reafirma la importancia de la prevención en zonas transitadas, donde la combinación de patrullaje, observación y acción inmediata puede marcar la diferencia en la lucha contra el narcomenudeo en Río Negro.