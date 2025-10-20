Una extensa investigación llevada adelante por efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Zapala” permitió desarticular una organización delictiva trasnacional dedicada al tráfico ilegal de personas y al contrabando de mercadería entre Chile y Argentina.

El operativo, que se desarrolló tras ocho meses de pesquisas y análisis de llamadas telefónicas, evitó que una mujer y dos menores de nacionalidad chilena fueran trasladadas de manera ilegal hacia la localidad neuquina de Villa Pehuenia.

La maniobra fue detectada cuando los investigadores advirtieron el movimiento de un vehículo Nissan que se dirigía por la Ruta Provincial 13 durante la madrugada, presuntamente para realizar el cruce irregular de frontera.

Al tomar conocimiento de la situación, la Fiscalía Descentralizada de Zapala ordenó un amplio operativo con seis allanamientos simultáneos en domicilios de Neuquén capital, Villa Pehuenia, Moquehue y Aluminé.

En los procedimientos, personal de los Escuadrones 68 “Comahue”, 32 “Aluminé”, 31 “Las Lajas – Gendarme Juan Carlos Treppo”, junto con unidades especiales de Neuquén, secuestraron 293 paquetes y cigarrillos electrónicos, 25 celulares, una importante cantidad de mercadería electrónica, 46 municiones, 13 gramos de cocaína, ropa y cuadernos con anotaciones clave para la causa.

También se incautaron vehículos utilizados por la organización para realizar los traslados ilegales.

Detenidos y causas judiciales

Tres personas quedaron a disposición de la Justicia Federal, dos de ellas ciudadanos chilenos con pedido de captura vigente emitido por el Juzgado de Garantías de Arica (Chile).

Los involucrados enfrentan cargos por violación al artículo 116 de la Ley 25.871 de Migraciones y a la Ley 22.415 del Código Aduanero, vinculados con el tráfico ilegal de personas y el contrabando internacional.

Los ciudadanos extranjeros fueron trasladados al Centro de Frontera Pino Hachado para concretar su extradición, mientras la Fiscalía continúa analizando el material secuestrado para determinar el alcance total de la red.

Una trama que cruza la cordillera

Según fuentes del caso, la organización funcionaba desde ambos lados de la frontera, con ramificaciones en distintas localidades cordilleranas del norte neuquino. Su modus operandi incluía el traslado clandestino de personas —principalmente mujeres y menores— junto a cargamentos de mercadería sin declarar.

La investigación continúa bajo la supervisión del Ministerio Público Fiscal y las fuerzas federales, que no descartan nuevas detenciones en los próximos días.