Los neuquinos gastaron, en promedio, $45.000 en regalos para sus madres

Las ventas por el Día de la Madre en Neuquén registraron una baja de entre un 5 y 10% respecto del año pasado, según datos preliminares de la Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines de Neuquén (ACIPAN). El dato inquieta porque es incluso más preocupante que el que difundió la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) a nivel nacional.

“Venimos con dos años consecutivos de descenso. El año pasado fue un 10% con respecto a 2023, y ahora se produce casi otro 10%”, explicó Dante Scantamburlo, el presidente de ACIPAN, en diálogo con La Primera Mañana, que se emite por AM550.

El dirigente recordó que 2023 fue el último año con niveles de venta “normales”, impulsados por un fuerte movimiento de dinero. “Mientras hay inflación y la maquinita de imprimir dinero funciona, los comerciantes andamos bien. Pero eso es una mentira a largo plazo”, señaló.

En cuanto al gasto promedio, informó que el ticket de regalo rondó entre los $40.000 y $50.000, una cifra similar a la del año pasado, lo que refleja que la gente optó por obsequios más económicos.

Creció la competencia de plataformas on line

Scantamburlo advirtió además que la venta online —incluidas las plataformas extranjeras— creció a un ritmo acelerado, afectando el consumo local. “Aunque los productos tarden dos meses en llegar, la gente los elige por precio. Después veremos la calidad, pero mientras tanto eso repercute negativamente en nuestros comercios”, dijo.

Para revertir la tendencia, ACIPAN trabaja en el lanzamiento de una plataforma digital local que integrará a los comercios de la ciudad. “Apuntamos a potenciar el mercado interno y a competir en igualdad de condiciones”, adelantó.

El empresario remarcó que los precios de fábrica en rubros como textil y calzado bajaron un 10% respecto al año pasado, pero los costos impositivos siguen impactando fuerte. “Pagamos un 50% de impuestos. Ese peso fiscal nos hace caros frente a las empresas de afuera. De hecho hoy bajó la venta, y también la rentabilidad del comerciante”, concluyó.

