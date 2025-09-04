En busca del punto que le falta para meterse en el Mundial 2026, la selección de Uruguay goleó 3-0 a Perú y se metió en el Mundial 2026. El elenco que dirige Marcelo Bielsa no dejó dudas ante los incaicos en el estadio Centenario de Montevideo y cerró su participación de local en las Eliminatorias Sudamericanas con la confirmación de que estará en la próxima Copa del Mundo. Rodrigo Aguirre, Giorgian De Arrascaeta y Federico Viñas marcaron los tantos de la victoria

Uruguay 3-0 Perú, los goles

A los 14 minutos del primer tiempo llegó la apertura del marcador para la Celeste, que hasta ahora está haciendo valer la localía para sacar boleto al Mundial. Una jugada por la derecha de Giorgian De Arrascaeta derivó en un centro del lateral Guillermo Varela para el salto de un Rodrigo Aguirre que se elevó más que todos y, de cabeza, estableció el 1-0.

En un duelo donde casi no hubo equivalencias, Uruguay superó una llegada clara del rival al inicio del complemento para, unos minutos después, estirar la ventaja. Otra vez un centro de Varela para Aguirre, pero esta vez el atacante la bajó de cabeza y le quedó a De Arrascaeta, que empalmó la pelota de lleno con su derecha para vencer a un Pedro Gallese que poco pudo hacer ante un remate que explotó en la parte baja del travesaño antes de transformarse en el 2-0.

Ya controlando el partido a merced, Uruguay llegó al tercero de la mano de dos de los ingresados en la segunda mitad. Recuperó Manuel Ugarte y condujo hasta tres cuartos, donde ubicó sobre la izquierda a Brian Rodríguez, que sacó un centro al medio para Federico Viñas, que con la '9' en la espalda reemplazó a Darwin Núñez de la mejor manera anotándose en el marcador con un remate de zurda.

De esta manera, los conducidos por Bielsa alcanzaron los 27 puntos y escalaron al tercer puesto luego del empate de Ecuador ante Paraguay. En el cierre de su participación, por Eliminatorias, los charrúas visitarán al ya eliminado Chile en Santiago. Perú, por su parte, llegaba con muy pocas chances y hoy confirmó su eliminación.

Formaciones

Uruguay: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera y Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur y Giorgian de Arrascaeta; Facundo Pellistri, Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez.

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Luis Abram, Marcos López; Kevin Quevedo, Erick Noriega, Christopher Gonzáles, Yoshimar Yotún, Kenji Cabrera; Luis Ramos.

Estadio: Centenario.

Árbitro: Facundo Tello (Argentina).